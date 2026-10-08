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2026生技論壇／陳威明：智慧醫院帶來新動能

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導
台北榮民總醫院院長陳威明。記者蘇健忠／攝影
台北榮民總醫院院長陳威明。記者蘇健忠／攝影

台北榮民總醫院院長陳威明昨（7）日表示，台灣擁有世界級醫療體系，加上半導體、資通訊（ICT）與人工智慧（AI）產業優勢，下一階段要讓「智慧醫院帶動智慧醫療產業」，將醫院累積的臨床需求、資料與專業，結合產業研發、設計及製造能力，把台灣醫療優勢轉化為產業動能。

經濟日報昨日舉辦「2026生技論壇—AI時代 生醫產業新契機」，陳威明以「從智慧醫院到智慧國力，AI重塑臨床與台灣醫療競爭力」為題發表專題演講。他指出，台灣醫療品質表現亮眼，但對全球醫療產業的影響力仍有提升空間。台灣正在建立國家級數位醫療智慧平台，未來如何讓醫療資料標準化、互通並產生價值，將是智慧醫療發展關鍵。

他認為，醫療人員在醫療科技產業的角色可分為三階段，第一是科技產品的「使用者」；第二是「驗證者」，不能廠商說產品有效就直接接受；第三則是「創新者」，從臨床痛點出發，與工程師、AI科學家、生技公司及新創企業合作，把醫療問題轉化為技術及產品，台灣現在最需要從第二階段大量跨入第三階段。

陳威明強調，AI與醫療結合必須從臨床需求出發，關鍵是找出真正具有臨床價值及全球市場潛力的需求。北榮目前推動的智慧醫療是以「人」為核心，科技的目的不是取代醫療人員，而是把時間還給醫師及護理師，讓醫療人員有更多時間與病人溝通及進行專業判斷。

展望未來，AI驅動預防醫療、高齡科技、在宅醫療、智慧居家照護、穿戴式裝置及遠距醫療，都將成為醫療科技產業重要發展方向。陳威明也提出「無圍牆醫院」概念，運用AI、遠距照護、穿戴式設備及醫療資料平台，把醫學中心的醫療能力延伸至病人家中，落實分級醫療並減輕大型醫學中心壅塞。

他表示，智慧醫院不應只是科技落地的終點，而應成為醫療創新的起點，讓臨床需求成為台灣醫療科技產業的成長引擎。

陳威明說，台灣不能再靠硬體及低價競爭。未來應朝「Hardware＋Software＋AI＋Data＋Service」整體輸出，產品必須具備高臨床價值、高臨床證據、高技術門檻、高附加價值及高國際標準。

陳威明強調，不要只想台灣市場，要Think Global。產品開發初期就要考量美國FDA、日本PMDA等國際法規、臨床證據、資安標準及AI模型能否跨國使用。智慧醫療最終追求的不只是產業成長，真正的國力不是讓國家變得更富有，更重要的是讓人民過得更健康、更安心、更幸福。

半導體 競爭力 陳威明

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