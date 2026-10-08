2026生技論壇／林國鐘：三面向拓展國際版圖

藥華醫藥（6446）執行長林國鐘表示，透過長期努力，藥華藥正逐步新藥Ropeg由單一成功產品，朝多項適應症發展目標邁進。未來除了加速新產品研發之外，也將透過合作及併購擴充更多產品組合，為公司開拓下一個十年的成長動能。

經濟日報昨（7）日舉辦「2026生技論壇—AI時代生醫產業新契機」，林國鐘以「從台灣走向全球的生物新藥營運經驗」為題發表專題演講。

林國鐘表示，藥華藥最初研發是要在干擾素既有治療基礎上，開發純度更高、作用時間更長、副作用更少及療效更好的產品；後來將干擾素切入骨髓增生性腫瘤（MPN）領域，最終成就了新藥Ropeg目前的市場進展。

在製造方面，藥華藥早期即決定自行建立生產能力。林國鐘認為，生物藥從臨床試驗用藥走向商業化生產，對製造及品質管理要求完全不同，因此多年來持續累積GMP製造及國際主管機關查廠經驗。

藥華藥目前除了台灣擁有生產基地，也進一步將製造版圖延伸至美國波多黎各。林國鐘強調，藥華藥早就認為應降低單一地區生產可能帶來的供應風險，因此提前進行全球製造布局。

在全球商業化方面，藥華藥現有產品已在十多個國家銷售，不同市場採取自營及策略合作並進。南美洲透過合作夥伴拓展市場，加拿大由原先合作進一步發展至收購當地公司。

林國鐘表示，新藥從研發一路走向全球商業化，需要龐大資本投入，研發需要數十億元，興建生產設施也需要數十億元，但真正進入市場行銷階段，更要有百億元以上的準備。目前藥華藥美國團隊已達約300人。

藥華藥除了持續推進真性紅血球增多症（PV）市場，並看好原發性血小板增多症（ET）成為下一階段擴大市場的重要機會。

林國鐘認為，MPN患者若未能在疾病較早階段獲得適當治療，後續可能面臨疾病惡化，如何讓患者及早接受適當治療，也是公司推動市場的重要方向。

提到藥華藥的未來展望，林國鐘以全球生技巨擘Amgen的願景為例，期許公司下一階段將參考Amgen等國際生技公司發展模式，在自主研發之外，結合合作與併購擴充產品組合，降低單一產品依賴。

針對台灣生技產業政策，林國鐘建議，政府未來針對創新藥應提供更多預算或支持機制，這對仍處於早期發展階段的新創生技公司將有相當大的幫助，這不僅有助本土生技公司成長，也有機會吸引海外創新公司來台發展，進一步擴大台灣生技產業規模。