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電腦設備類價格 連十漲

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

主計總處昨（7）日指出，因記憶體價格上漲，包括電腦、其他電腦設備及軟體等「教養設備及用具」價格，9月上揚9.75%，連續十個月上漲，增幅也寫下44年來、有統計以來最高。

主計總處簡任視察蔡秀慧表示，教養設備及用具占消費者物價指數（CPI）權重較小，且民眾購買頻率較低，因此記憶體漲價對消費有影響，但不多。她並強調，國內沒有AI通膨。

她指出，電腦類包括筆電、桌機；其他電腦設備及軟體，主要是隨身碟及印表機，其中隨身碟也會用到記憶體。整體教養設備及用具等占CPI權重為1.76個百分點。

此外，主計總處指出，9月進口物價指數以新台幣計價漲29.59%，寫1977年1月以來、近半世紀最大漲幅；若以美元計價漲24.07%。觀察PPI（生產者指數），電子零組件業、電腦電子產品及光學製品業年增22.98%、35.87%。

蔡秀慧表示，9月進口物價漲勢顯著，主要受到國際能源價格續處高檔，及AI需求強勁，拉動相關電子零組件價格勁揚。但包括進口電子零組件等，多是在國內製造、加工後再出口，因此出口物價成長率也很高，最終產品留在國內消費相對少。

主計總處調查指出，高所得家庭9月CPI上漲2.97%，高於中所得及低所得家庭，主因漲幅較大的交通及通訊類與教養娛樂類支出占比較高所致。

價格 隨身碟 筆電

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