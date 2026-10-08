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大台北瓦斯 響應淨零轉型

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導
「SOFC 固態氧化物燃料電池簽約儀式」由大台北瓦斯副董事長吳昕東（左）與台達氫能源應用新事業發展部總經理蔡文蔭共同簽署。業者／提供
「SOFC 固態氧化物燃料電池簽約儀式」由大台北瓦斯副董事長吳昕東（左）與台達氫能源應用新事業發展部總經理蔡文蔭共同簽署。業者／提供

為積極響應國家淨零轉型政策並強化城市電力韌性，大台北區瓦斯股份有限公司宣布，將於網科大樓建置550kW固態氧化物燃料電池(SOFC)系統，6日舉行「SOFC 固態氧化物燃料電池簽約儀式」。

簽約儀式由大台北瓦斯副董事長吳昕東與台達氫能源應用新事業發展部總經理蔡文蔭共同簽署，此案為國內首座國產 550kW SOFC 進入實際應用場域的指標性案場，具有高度產業標竿意義。

大台北瓦斯表示，公司成立逾一甲子，一直以提供安全穩定的氣源為己任。先前公司成立60週年時，宣示全面啟動能源轉型戰略，面對全球減碳浪潮以及電力需求，公司積極由傳統天然氣供應商轉型為低碳能源整合服務商。

大台北瓦斯指出，本次規劃建置的550kW SOFC系統，每年發電量為458萬度電，發電效率高達60%。系統運轉後，預計每年可顯著減少碳排放量達600噸，相當於1.6座臺北市大安森林公園吸碳量，強力響應國家淨零碳排政策。

同時，大台北瓦斯強調，本項建置案深刻體現了企業對社會公益與環境永續的責任。SOFC系統以天然氣為燃料進行發電，推廣分散式電源系統不僅能減輕集中式電網的輸配電負擔與傳輸耗損，更能為數據中心、醫院及緊急應變設施等關鍵場域提供高可靠度的基載電力支援。

未來，大台北瓦斯將持續投入低碳技術，落實能源永續發展的承諾。期盼結合天然氣管網優勢與前瞻科技，引領產業朝向更清潔、具韌性的能源邁進，為台灣社會創造更高的永續價值。

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