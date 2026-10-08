王文淵意外現身紡織展

紡織展第二天出現重量級訪客，台塑企業管理中心主任委員王文淵久未公開露面，昨（7）日無預警現身台北紡織展並展開巡場，成為展場的另一個熱點。

王文淵此行格外受到關注，不只因為他久未公開露面，更因為他同時身兼紡拓會名譽董事長。紡拓會正是台北紡織展主辦單位，王文淵多年來與台灣紡織業淵源深厚，此次親自到場，並帶領台塑企業高層巡視展區，除了替自家團隊打氣，也有替台灣紡織產業站台的意味。

陪同陣容也相當完整，包括台化（1326）總經理呂文進、台化董事長洪福源、台塑集團總裁暨南亞董事長吳嘉昭、台塑董事長郭文筆及台塑總經理林勝冠等人，台塑企業重量級主管幾乎集體出動。

王文淵一行進場後，先巡視台塑企業展區，沿途不時停下腳步觀看產品、聽取介紹，隨後也轉往其他同業攤位，了解最新機能纖維、永續材料及相關技術。

台灣紡織業正面臨低價競爭、供應鏈重組與永續轉型壓力，身兼紡拓會名譽董事長的王文淵親率台塑企業高層巡展，增添產業大老替業界打氣、力挺轉型的意味。