有線TV催動寬頻智慧生活

有線電視全面轉型「寬頻智慧生活」！台灣有線寬頻產業協會（CBIT） 昨（7）日協辦數位發展部台中場「P5G智慧宅×淨零Demo Day」活動，台灣數位光訊科技集團（top）的大屯有線電視、台灣佳光電訊在活動中展出5G攝影機結合AI影像辨識、智慧電流表等居家安全、節能減碳等「有線寬頻智慧宅」應用。

活動中首播「有線寬頻智慧宅」宣導短影音，邀請top總裁廖紫岑攜手營運長鄭詠心入鏡擔任代言人，展現集團全面轉型為科技智慧集團，傳達世代交替意涵，CBIT全台會員也共同出席，宣示「有線寬頻智慧生活元年」正式啟動。

有線寬頻業者近年陸續推出各項智慧生活應用服務，台灣數位光訊科技集團（top）以智慧機上盒作為智慧家庭入口，提供遠距照護、防災告警、OTT影音及互動式服務，推展智慧社區；中嘉寬頻以「AI數位生活服務整合者」為目標，整合網路、設備及管理服務，推出「智慧社區一站式解決方案」，協助社區輕鬆升級全光纖到府網路，為住戶帶來穩定、低延遲的連網體驗，並陸續推出「SoundBox劇院串流盒」及「K歌霸」，打造豐富智慧生活；台灣寬頻通訊（TBC）2024年7月推出「BUBU天天有外師」，結合遊戲與AI技術，打造互動式英語學習APP，兼具趣味與教育功能。

凱擘大寬頻從傳統有線電視轉型為全方位的智慧家庭／社區／店家服務提供者，在新速代10G服務基礎上，陸續推出Home Security AI店家防護、NVIDIA GeForce NOW雲端遊戲、網路守護家資安服務、SmartSecurity智慧社區服務；台固媒體推出全光速上網服務，以AI資安、智慧城市及資料經濟為發展方向，以A1 Android 機上盒為介面，與台灣大合作智慧家庭服務、喬山運動服務、Soundbar STB等多樣創新服務。

今年top在台中首發展示5G+AI智慧創新應用服務成果，各業者接棒展示各項智慧生活應用服務的成果。有線寬頻業者結合AI、超5G生態系，轉型為以網路服務為主的科技公司，長期深耕地方，以在地化貼近用戶的服務，寬頻網路基礎建設進一步延伸至寬頻智慧生活，建立智慧宅、智慧社區服務暨產業鏈。