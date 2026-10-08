創新平台／國產四足機器人 練出技術實力

當大火蔓延、濃煙遮蔽視線，或地下涵洞失去GPS與通訊訊號，人員難以深入的危險環境，能不能先讓機器人進去？這個問題，成為工研院研發國產四足機器人的重要課題。在經濟部產業技術司支持下，工研院攜手國內產研團隊，整合機械、馬達、感測、資通訊、半導體與AI技術，打造國產四足機器人研發平台。

這群「機器狗」不只要會走路，還得學會爬樓梯、穿越狹窄通道、在崎嶇地形保持平衡，甚至走進高溫濃煙的火場。

四足機器人也被視為人形機器人的「試金石」。相較輪型機器人，它必須即時控制四條腿、12個主要關節，每一次抬腿、落腳與轉向，背後都是機械、控制、感測、通訊與AI的即時協作。

工研院機械與機電系統研究所組長游鴻修指出，一台控制主機要同時控制12顆馬達，還要做到影像同步，當中牽涉許多核心技術，也是四足機器人研發最具挑戰之處。真正的考驗，從機器人走出實驗室開始。

游鴻修表示，工廠、醫院多屬可預測環境，災害現場卻可能隨煙霧、坍塌隨時改變路徑。樓梯、碎石、門檻，甚至突然踩空，都可能讓機器人失去平衡。因此，研發團隊讓視覺與足部感知分工合作：攝影機與LiDAR先掌握前方環境，一旦腳底落空，系統便透過慣性量測、關節位置及足部接觸資訊，重新調整重心與其餘3條腿的支撐力量，避免機身傾倒。

為了讓機器人學會面對不同地形，團隊更導入Sim-to-Real數位孿生技術，運用NVIDIA Taipei-1超級電腦與Omniverse模擬平台，讓超過4,000隻虛擬四足機器人在不同坡度、摩擦力與障礙物中反覆訓練，再將控制策略移植至實機驗證，減少實機反覆嘗試可能造成的耗時與機體損壞。

團隊更進一步把四足機器人帶到南投竹山消防訓練場接受實際考驗。在距離火源2公尺、天花板溫度達攝氏100度的環境中，四足機器人持續執行15分鐘偵察任務，並在濃煙下穩定回傳資訊，成為國內首例完成消防四足機器人功能測試的案例。

這套平台的意義，也不只在打造一隻會跑、會爬的「機器狗」。相較國外四足機器人多採封閉式架構，工研院建立開放式研發平台，讓國內業者可將自行開發的零組件裝上實機測試，依不同場域需求進行驗證與系統整合。

目前包括所羅門、仁寶、英業達、創博、來達科技與東元電機等業者，已投入整機製造、系統整合、控制器、LiDAR、關節馬達、慣性量測與AI軟體開發。

從讓一隻機器狗站穩，到走進火場、深入涵洞，再進一步挑戰多機協作，工研院透過四足機器人平台，讓不同尺寸、不同能力的機器人共同執行任務，也讓國內廠商的零組件有實機驗證的舞台。當四足機器人成為人形機器人技術的重要先期驗證平台，這場從真實場域出發的研發歷程，也正一步步串起台灣自主機器人的國產供應鏈。