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ESG最前線／職安卡上路 看懂三件事

經濟日報／ 吳育宏（威煦軟體開發公司總經理）

「沒有台灣職安卡，以後就不能進工地？」

近期「台灣職安卡」受到不少企業與職安人員關注。對企業來說，與其只關心「有沒有卡」，更重要的是看懂這項制度背後的管理邏輯。

營造工地具有高處、吊掛、用電、動火、開挖等多重風險，加上承攬商與不同工種人員頻繁進出，如何確保進場作業人員具備基本安全知識，一直是職安管理的重要課題。

職安卡制度的核心，就是希望建立更一致的安全基礎。企業在因應新制時，我認為有三件事特別值得掌握。

第一，不要把「職安卡」簡化成「有卡才能進工地」

法規真正關注的，是進入營繕工程工作場所的「作業人員」。

實務上，工地可能同時有施工人員、設備商、維修人員、送貨人員、訪客等不同角色，不能只用「有沒有走進工地」判斷，而應回到人員身分與實際作業內容。

第二，不代表所有人都必須重新受訓

部分人員如果已經依法接受特定安全衛生教育訓練，制度設有相對應規範。因此企業盤點時，不應直接要求所有人重新上課，而是先確認既有訓練資格、適用身分與相關證明。

第三，職安卡不只是人員管理，更是承攬管理

大型工程經常存在多層承攬。真正的管理挑戰，是企業能否掌握「誰進場、接受過什麼訓練、資格是否有效」，並建立可查核、可追溯的管理機制。

從ESG角度來看，這件事其實也不只是法遵。

職業安全屬於企業治理與社會責任的重要一環。過去企業管理承攬商，可能比較關注施工品質、成本與進度；未來，人員資格與安全能力也會愈來愈成為供應鏈及承攬管理的一部分。

因此，企業面對職安卡新制，不必只把它視為「多一張卡、多一道程序」。更值得思考的是，能不能藉此重新檢視進場人員、教育訓練、承攬商與資格紀錄的管理流程。

真正重要的從來不是那張卡，而是每一位進入高風險工作場所的人，是否真的具備保護自己與他人的基本安全能力。

這或許才是企業理解台灣職安卡最重要的角度。

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