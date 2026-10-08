連鎖效應／精品咖啡出海的四大關鍵

台灣人走逛吉隆坡商場，定會對兩個咖啡品牌印象深刻，一是台灣品牌黑沃咖啡（HWCCoffee)，另一是馬來西亞國民咖啡連鎖品牌Zus Coffee。

在Zus 850店和星巴克300店兩強環伺下，2016創立於台中的黑沃咖啡如何插旗馬國消費市場，這要從創辦人林佩霓說起。中年轉換跑道創業，由於本身對咖啡的熱愛，她拿到所有相關咖啡的認證，包括選豆、拼配、烘豆、手沖、杯測…，更遠赴優質咖啡產地巴拿馬，師從莊園主Graciano Cruz先生，從而深植「精品咖啡」的專業定位。

黑沃咖啡11年來，繳出台灣50店；馬來西亞、汶來80店的成績單。

與女性創業菁英參訪團赴吉隆坡黑沃咖啡總部交流，其區域發展商PalateriumSdnBhd公司執行長黃薇薇，分享黑沃馬來西亞成功的關鍵有四：

一、以連鎖格局超前部署：馬來西亞區域代理商是當地上市公司，為經營黑沃咖啡先是組建高階團隊，除執行長外，行銷、營運、資訊、財務一應到位，再在總部樓下開立旗艦店，與當地美食和影視IP三重聯名。在有計畫地布局中，從2022年新設公司取得代理起，至2023年開店數就突破50店，目前包含汶萊，共計80店。

二、採訂閱制直入顧客經營：過去連鎖經營的痛點是，顧客消費後下一次上門不可期，社群年代善用資料庫數據化經營是關鍵，但問題來了，要如何綁定顧客？馬來西亞黑沃的做法是推行訂閱制，綁定信用卡每月支付馬幣9.9~199元成為訂閱會員，目前會員總數達28.7萬人，訂閱會員6,700人，每月有效觸及頻率超500萬次。

三、專業分工聚焦當地市場：馬來西亞團隊十分尊重台灣創辦人團隊在精品咖啡上長期的專業投入，所以相關選豆、烘豆以至生產，全權委由台灣總部分工處理。而馬來西亞公司則做好市場推廣的責任，彼此相互信任、協作、專業分工，這也是加盟區域授權合作的最高指導原則。

四、自建生態系五位一體：集門市、電商、APP、通路和訂閱五位一體搭建馬國黑沃生態系，將台灣總部開發周邊商品和包裝咖啡的能量用到極致。除了可上架隨選的系列濾掛、濾泡咖啡之外，創辦人獨特美學設計的年節咖啡禮盒更是令人驚艷，許多商品組合都是為了馬來西市場量身訂做的，並非照搬台灣的開發成果。

值得一提的是，黑沃定位精品咖啡不只是一句口號，以咖啡杯測品評92分以上莊園級咖啡為基底，這是由專業產地運籌所構築的護城河，因此在馬來西亞視門店規格至多有經典咖啡、紅藝妓、蜜藝妓三種基底咖啡選擇。

而從門市設計、商品組合、通路規劃到生態系打造，馬來西亞團隊營造的高級感和專業性，可謂青出於藍、更勝於藍。

台灣商業服務業品牌出海發展絡繹於途，而馬來西亞黑沃的表現足為學習標竿。