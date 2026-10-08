智慧經營／彭仕邦 打造一站式養車生態圈

以汽車美容結合汽車經銷商經營，捷博開發出更多元的服務。董事長彭仕邦認為，汽車美容在汽車相關的服務業中，黏著性最高，能維持與顧客更緊密的關聯，在導入日本第一連鎖鍍膜品牌KeePer後積極搶攻台灣汽車美容市場無限商機。

捷博繼2025年陸續開設台中北屯店、高雄亞灣店、新北林口店等多家門市後，今年也看準台北內湖高科技產業及大直住宅聚落優勢，打造內湖旗艦店。

汽車美容 需求升溫

彭仕邦旗下有多家汽車經銷商和汽車相關的業務，但他認為台灣車市正出現「買車降溫、養車升溫」的消費轉變。2025年台灣新車年度掛牌數為41.4萬輛、年減9.4%，已連續兩年衰退；另一方面，全台汽車保有量增至872萬輛，平均持有年限更拉長至11.1年，「車買得少、車開得久」逐漸成為市場新常態。

事實上，相較新車市場降溫，汽車美容產業出現逆勢成長，2025年至2031年預估年複合成長率達4.5%，市場規模預估成長至986億元，顯示消費重心正從「功能性用車」逐步轉向「精緻化用車」，帶動汽車售後服務需求持續成長。

隨著養車需求提升，消費者對服務的期待也從單一功能，走向更重視品質、效率、透明度與整體體驗。看準市場從「功能需求」走向「價值展現」，捷博持續深化台灣汽車售後服務布局，於核心會員地區新竹打造JESPER「全方位汽車服務中心」，整合「汽車美容、保養、輪胎、微鈑金」四大服務的一站式複合店型，回應新世代車主更便利、完整的養車需求。

多元業態 深化布局

彭仕邦說，捷博希望做的，不只是提供一次性服務，而是持續打造以車主為核心的汽車售後服務生態圈，整合汽車美容、輪胎、保養及微鈑金，加上會員與異業合作等多元服務，透過舒適的店型空間與一站式服務，打造複合式服務場域，讓汽車美容從一次性的消費需求，轉變為車主願意走進來、願意停留的日常生活場景，重新定義汽車售後服務市場的價值。

隨著新購車數成長趨緩、用車周期持續延長，消費者對養車效率與服務品質的要求也日益提升，汽車售後服務市場也持續成長。KeePer的選址相當多樣，也有設立在自家汽車經銷據點旁，車主買車或是保養完可以馬上美容鍍膜，也有選在核心會員基礎穩固的新竹地區展店，推出全新JESPER全方位汽車服務中心。

全方位服務中心整合集團旗下品牌資源，串聯「日本第一連鎖鍍膜品牌KeePer PRO SHOP」、「米其林馳加輪胎」及「捷匠PDR微鈑金」等，完整涵蓋汽車美容、保養、輪胎與微鈑金需求，讓車主養車維修不必東奔西跑，一站完成更省事。