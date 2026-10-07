富崴將風機設定抵押 台電要求塗銷並向金管會檢舉

台電離岸風電二期工程糾紛延燒，媒體今天報導，富崴能源將30座風機設定動產抵押，富崴回應皆依法令辦理，絕無涉法；台電表示，富崴違法違約設定動產抵押，要求富崴立即辦理相關風機動產抵押權的塗銷，並向金管會提出檢舉。

台電離岸風電二期計畫陸域及海事工程，包括31座水下基礎、3條輸出海纜及34條陣列海纜已全數完工。工程原由富崴能源承包，之後風機商Vestas與富崴能源簽訂的風機安裝合約終止，富崴能源曾兩度請求台電協助，目前已由台電接管風機安裝事宜。

媒體今天報導，富崴能源將30座風機，設定逾新台幣61億元抵押給森崴、另約1.55億元給崴強科技。富崴能源今天透過聲明稿回應，動產抵押權的設定是合法存在的股東債權與融資擔保，皆依法令辦理，旨在保障債權人權益並維持公司營運命脈，絕無涉法。

富崴能源表示，「此筆債權為母公司真金白銀的救命資金與實質借款，絕非虛偽安排」。

台電今天透過新聞稿表示，依照合約規定及富崴自行簽署的承諾書內容，富崴很清楚風機不能設定動產抵押，仍違法違約設定，台電已於9月21日發函要求富崴自行註銷抵押權登記，並通知債權抵銷以保全台電債權；10月5日也正式向金管會提出檢舉。

台電說明，迄今未見森崴發布重大訊息，有揭露任何足以說明該筆約61億元擔保債權的資金貸與或其他債權發生的事實及原因，富崴及森崴能源理應具體說明該債權的發生原因、發生時間、資金來源等。

台電再次要求富崴立即辦理相關風機動產抵押權的塗銷，並停止一切可能妨礙台電使用、安裝及管理風機設備的行為。

另針對富崴指控台電扣留保留款42.8億元，台電強調，本案已依法依約支付9成款項，從未拖欠，並無扣留保留款。保留款依合約規定，須待完工驗收合格後才得以給付，此規定也出現在工程會契約範本，並不是針對富崴的特別規定。

台電說明，本案工程是因為富崴未能依約履行且工程進度嚴重延宕，迄今尚未完成，更遑論驗收合格，自然還未達到可以請求保留款的條件。針對富崴主張台電積欠款項，顯然毫無法律常識，也在混淆視聽，意圖脫免其自身責任。

台電強調，因富崴經營不善，Vestas失去信心、終止分包合約。富崴於6月3日與6月27日兩度主動請求台電接管，台電為確保工程順利完工，依約接管後續風機安裝工程，並於公證人現場見證下，完成風機設備點交，所有權已屬台電所有。所謂台電片面主張接管，實屬無端指控。

台電表示，經台電接手後，近日已再完成1部風機安裝，將持續推進工程，並以完成風機安裝及併網為首要目標；對於富崴違法違約設定抵押及其他損害台電權益的行為，台電已採取並將持續採取必要法律措施。