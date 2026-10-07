快訊

立志當「軟飯女」！櫻花妹為嫁豪門苦讀成醫、狂練琴 閃婚悟出1真理

美股早盤／四大指數全倒 10年、30年期美債殖利率同飆至24年來最高

八點檔都不敢這樣演！富婆遭孽子擄走送養老院 關鐵籠房如牲畜

聽新聞
0:00 / 0:00

富崴將風機設定抵押 台電要求塗銷並向金管會檢舉

中央社／ 台北7日電

台電離岸風電二期工程糾紛延燒，媒體今天報導，富崴能源將30座風機設定動產抵押，富崴回應皆依法令辦理，絕無涉法；台電表示，富崴違法違約設定動產抵押，要求富崴立即辦理相關風機動產抵押權的塗銷，並向金管會提出檢舉。

台電離岸風電二期計畫陸域及海事工程，包括31座水下基礎、3條輸出海纜及34條陣列海纜已全數完工。工程原由富崴能源承包，之後風機商Vestas與富崴能源簽訂的風機安裝合約終止，富崴能源曾兩度請求台電協助，目前已由台電接管風機安裝事宜。

媒體今天報導，富崴能源將30座風機，設定逾新台幣61億元抵押給森崴、另約1.55億元給崴強科技。富崴能源今天透過聲明稿回應，動產抵押權的設定是合法存在的股東債權與融資擔保，皆依法令辦理，旨在保障債權人權益並維持公司營運命脈，絕無涉法。

富崴能源表示，「此筆債權為母公司真金白銀的救命資金與實質借款，絕非虛偽安排」。

台電今天透過新聞稿表示，依照合約規定及富崴自行簽署的承諾書內容，富崴很清楚風機不能設定動產抵押，仍違法違約設定，台電已於9月21日發函要求富崴自行註銷抵押權登記，並通知債權抵銷以保全台電債權；10月5日也正式向金管會提出檢舉。

台電說明，迄今未見森崴發布重大訊息，有揭露任何足以說明該筆約61億元擔保債權的資金貸與或其他債權發生的事實及原因，富崴及森崴能源理應具體說明該債權的發生原因、發生時間、資金來源等。

台電再次要求富崴立即辦理相關風機動產抵押權的塗銷，並停止一切可能妨礙台電使用、安裝及管理風機設備的行為。

另針對富崴指控台電扣留保留款42.8億元，台電強調，本案已依法依約支付9成款項，從未拖欠，並無扣留保留款。保留款依合約規定，須待完工驗收合格後才得以給付，此規定也出現在工程會契約範本，並不是針對富崴的特別規定。

台電說明，本案工程是因為富崴未能依約履行且工程進度嚴重延宕，迄今尚未完成，更遑論驗收合格，自然還未達到可以請求保留款的條件。針對富崴主張台電積欠款項，顯然毫無法律常識，也在混淆視聽，意圖脫免其自身責任。

台電強調，因富崴經營不善，Vestas失去信心、終止分包合約。富崴於6月3日與6月27日兩度主動請求台電接管，台電為確保工程順利完工，依約接管後續風機安裝工程，並於公證人現場見證下，完成風機設備點交，所有權已屬台電所有。所謂台電片面主張接管，實屬無端指控。

台電表示，經台電接手後，近日已再完成1部風機安裝，將持續推進工程，並以完成風機安裝及併網為首要目標；對於富崴違法違約設定抵押及其他損害台電權益的行為，台電已採取並將持續採取必要法律措施。

台電 金管會 離岸風電 能源 海纜

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

興達電廠爆炸真相曝光！3泰籍移工涉疏失10萬交保 台電：機組已完成測試

檢調查興達電廠爆炸案 今搜索工務所約談承辦工程師多人

恆春警分局破獲電纜竊案 台電頒發6萬元獎金

半導體用電高成長 傳要台積電「包電廠」？台電說話了

相關新聞

徐旭東三天內兩度公開露面！今逛紡織展逾一小時、親看世界盃戰袍

遠東（2845）集團董事長徐旭東7日傍晚現身第30屆台北紡織展，在女兒、遠東新（1402）董事徐國梅陪同下，約下午4時10分抵達南港展覽館，直到接近5時30分才離開，在展場停留逾一小時，走訪集團旗下遠東新、宏遠（1460）等展區，聽取最新產品與技術說明，為團隊加油打氣。

榮剛鑄鍛雙引擎啟動 全台最大8,000噸鍛造機、全新鑄造設備落成試車

特殊鋼大廠榮剛（5009）7日在大台南會展中心舉辦新鑄鍛產品發表會。會中發表全台噸數最大的「8,000噸油壓鍛造設備」及介紹全新鑄造專線，完善了台灣特殊鋼的自主供應鏈，讓特殊鋼材料不必再受制於國外進口，是國內特殊鋼產業的新里程碑。

生技營收8,301億、醫療新創投資卻雙降！陳重成揭募資挑戰

台灣生技產業營業額持續成長，健康醫療新創獲投件數與金額卻雙雙下滑。勤業眾信生技醫療產業負責人陳重成指出，2025年台灣生技產業營業額達8,301億元、年增7.05%，但健康醫療新創獲投件數及金額分別年減11%、16%。他表示，資金更聚焦具備發展基礎與商業化潛力的企業，缺乏臨床驗證或商業模式不明確的早期新創，募資難度相對提高。

華信攜手國立台灣交響樂團 10日起台灣歌謠樂飛上高空

華信航空為共同推廣台灣音樂文化與國立台灣交響樂團7日於松山機場舉行「台灣之聲 響徹雲霄」機上音樂簽約授權記者會，宣布由國台交授權其演奏一系列富有台灣風格的交響音樂，於華信航空客艙內播放，作為登機迎賓與降落後送客音樂使用。

減碳之外還要顧什麼？安永解析企業永續三大課題

企業推動永續，除了減碳，也得關注營運對水資源、生態及在地社區的影響，並確保轉型過程兼顧人權。安永聯合會計師事務所氣候變遷、永續發展與ESG諮詢服務負責人曾于哲指出，國際永續規範正逐步整合氣候、自然與社會公平議題，企業必須面對的考題已不只有淨零排放。

以企業力量支持文化永續！麗明營造300萬元贊助2026鈴蘭通散步納涼會

今年「鈴蘭通散步納涼會」邁入第八屆，麗明營造與中城再生文化協會攜手，7日選在見證台中文化發展的重要場域「中央書局」，舉辦「麗明營造贊助2026鈴蘭通散步納涼會簽約儀式」，以企業行動支持台中舊城文化保存與發展。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。