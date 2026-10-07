徐旭東三天內兩度公開露面！今逛紡織展逾一小時、親看世界盃戰袍

遠東（2845）集團董事長徐旭東7日傍晚現身第30屆台北紡織展，在女兒、遠東新（1402）董事徐國梅陪同下，約下午4時10分抵達南港展覽館，直到接近5時30分才離開，在展場停留逾一小時，走訪集團旗下遠東新、宏遠（1460）等展區，聽取最新產品與技術說明，為團隊加油打氣。

徐旭東抵達遠東新展區後一路細看今年展出的創新產品，從各國足球衣、機能服飾到鞋款，不時停下來聽取主管說明。看到鞋款時，徐旭東直接拿在手中仔細端詳；介紹機能服飾時，不時觸摸布料，以了解材料及產品特色。

其中，2026世界盃戰袍成為徐旭東參觀重點之一。遠東新今年以「BUILT FOR CHAMPS」為參展主題，旗下TopCool® Petal高機能纖維獲國際運動品牌採用，應用於22個國家代表隊主、客場球衣。徐旭東在展示區逐一觀看多國國家隊球衣，並聽取主管介紹相關成果。

遠東新表示，TopCool® Petal採花瓣型纖維斷面設計，具吸濕排汗、快速乾燥等特性，除世界盃足球衣外，相關纖維技術也已應用於世界頂尖網球選手的比賽服飾。

除了運動機能材料，徐旭東也查看遠東新今年展出的鞋材等產品。遠東新今年主打「100%聚酯循環革命」，包括全聚酯合成皮革，以及利用FENC® TOPGREEN® rTPEE技術，將廢棄聚酯織物轉化為柔軟高彈材料，進一步切入鞋材應用。

徐旭東隨後也前往同屬遠東集團的宏遠展區等攤位，了解最新產品及技術。據了解，徐旭東此次參觀主要是了解集團紡織事業最新成果，並為遠東新、宏遠團隊加油打氣。

徐旭東近期公開行程逐漸增加，5日才出席新北市板橋醫療園區簽約典禮，為睽違逾一年再度公開露面，今日再現身台北紡織展，三天內兩度公開露面。

徐國安昨日表示，父親仍在恢復中，近期會視身體及休息狀況適度參與活動。

遠東集團董事長徐旭東參觀台北紡織展，在遠東新展區聽取主管介紹最新紡織材料與產品。圖／遠東新提供

遠東集團董事長徐旭東現身台北紡織展，觀看採用遠東新材料打造的多國國家代表隊足球衣。圖／遠東新提供