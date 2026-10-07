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榮剛鑄鍛雙引擎啟動 全台最大8,000噸鍛造機、全新鑄造設備落成試車

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
特殊鋼大廠榮剛7日在大台南會展中心舉辦新鑄鍛產品發表會。會中發表全台噸數最大的「8,000噸油壓鍛造設備」及介紹全新鑄造專線。圖／榮剛提供
特殊鋼大廠榮剛7日在大台南會展中心舉辦新鑄鍛產品發表會。會中發表全台噸數最大的「8,000噸油壓鍛造設備」及介紹全新鑄造專線。圖／榮剛提供

特殊鋼大廠榮剛（5009）7日在大台南會展中心舉辦新鑄鍛產品發表會。會中發表全台噸數最大的「8,000噸油壓鍛造設備」及介紹全新鑄造專線，完善了台灣特殊鋼的自主供應鏈，讓特殊鋼材料不必再受制於國外進口，是國內特殊鋼產業的新里程碑。

榮剛過去生產以鍛造為主，此次投資建置連續鑄造設備（CCM），不僅實現鋼胚半成品的自主化生產，更能供應更小尺寸與更長長度的產品。由於採連續生產製程，減少頭尾料切除，建立了成本優勢。

另外，引進的垂直澆鑄機（VCM）設計讓鋼液垂直向下流動凝固，有別於傳統「弧型連鑄機」需要經過彎曲與矯正的繁複製程，能有效避免裂紋產生，極適合用於生產高品質合金鋼、不銹鋼，以及對裂紋極度敏感的超高強度特殊鋼材。

全台最具規模的「8,000噸油壓鍛造機」則是本次發表的另一大核心。該設備打破了榮剛過往多數僅能銷售圓棒產品的限制，宣布全面跨足「大塊料Die Block」市場，強勢進軍模具產業，解決國內大型塊料過去長期仰賴國外進口的痛點。

新設備的加入，將榮剛的圓棒供應尺寸也由直徑600mm一舉擴大至1,000mm。受惠於鍛壓量與接觸面積大幅增加，生產時間足足縮短3倍；加上鍛造平面度佳、減少加工去除量與減少脫碳層等優勢，更讓整體得料率顯著提升。

台灣特殊鋼產業從無到有，如今已發展出完整規模。接單重點也由航太、能源、油氣等產業再擴大接軌到半導體、AI、液冷、軍工產業，榮剛躍升成為不可或缺的供應鏈成員。

在發表會現場特別展示了長度近7公尺的戰車砲管-「105公釐砲身」引來全場矚目，採用的就是榮剛生產的合金鍛鋼，充分展現榮剛在落實國防產業自主能量的實力。

隨著全球科技產業快速演進，AI浪潮下、半導體及真空產業對不銹鋼的易加工性需求成長。榮剛研發團隊歷時一年精心改良，宣布30年前的經典易切削不銹鋼品牌EVERCUT將展現全新產品的競爭力，迎合市場對高階材料的嚴苛要求，以「EVERCUT+」與「EVERCUT PLUS」雙商標再度登場。產品透過純熟的熔煉技術精準加入硫(S)、鈣(Ca)處理，使材料在車削時產生容易斷屑的優點，大幅提升加工效率，迎合客戶需求。

榮剛董事長王炯棻表示，在全球強調「生產自主化」的供應鏈去風險化潮流下，台灣特殊鋼起步雖晚，但如今榮剛已具備完整的在地化生產供應鏈。隨著「鑄造、鍛造」雙核心引擎正式建置完成，榮剛將以「鑄鍛新局・振翅領航」的姿態，攜手國內產業追求卓越，共同拓展全球龐大市場。

榮剛 供應鏈

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