生技營收8,301億、醫療新創投資卻雙降！陳重成揭募資挑戰

台灣生技產業營業額持續成長，健康醫療新創獲投件數與金額卻雙雙下滑。勤業眾信生技醫療產業負責人陳重成指出，2025年台灣生技產業營業額達8,301億元、年增7.05%，但健康醫療新創獲投件數及金額分別年減11%、16%。他表示，資金更聚焦具備發展基礎與商業化潛力的企業，缺乏臨床驗證或商業模式不明確的早期新創，募資難度相對提高。

經濟日報7日舉辦「2026生技論壇—AI時代 生醫產業新契機」，陳重成以「茁壯生醫產業，從創業到掛牌」為題發表專題演講，分析全球投資趨勢，以及台灣生醫企業走向資本市場的挑戰。

陳重成引述統計指出，截至2025年底，台灣生技產業上市櫃公司達155家，市值超過1.58兆元，具備一定的產業與資本市場基礎。其中，再生醫療、健康福祉及數位醫療等領域的營收成長率較高，顯示產業正從單一產品，擴展至整體健康照護生態系。

從新創投資來看，2015年至2025年間，台灣健康醫療新創累計獲投1,059件，占同期整體台灣新創獲投件數20.9%；2025年則獲投126件、總金額6.6億美元，件數與金額均較前一年下滑。

陳重成認為，AI資金吸引力及資金流向半導體，對健康醫療新創形成排擠。他也指出，獲投企業成立年數的中位數，由三年拉長至五至六年，反映投資資金更聚焦具備發展基礎及商業化潛力的企業。

在大型募資案件方面，2025年健康醫療新創千萬美元級案件達22件，為歷史次高，主要集中於細胞治療、委託開發暨製造服務（CDMO）等領域。投資金額中位數也達255萬美元，創歷史新高。陳重成表示，這些數據反映生醫產業資本密集的特性。

放眼全球，生醫企業面對的投資評價也在改變。陳重成表示，投資人除了關注臨床試驗結果及研發產品線進度，也更頻繁了解產品上市執行、銷售動能、產品差異化及競爭威脅，關心企業能否把創新成果轉化為商業價值與表現。

他以美國生醫IPO市場為例指出，2021年市場較願意支持早期創新技術及成長潛力，到了2024年至2025年，則更偏好具備較後期臨床試驗成果，並重視現金流、資本效率與產品差異化的企業。

陳重成強調，生醫企業研發周期長、風險高，愈往後期，資金需求也愈大。企業須及早規劃商業化路徑，包括授權及策略合作，並配合研發里程碑安排資金、管理現金流及提高財務透明度。他表示，技術決定起點，臨床證據、商業化能力與資本治理，才決定企業價值能否被交易。