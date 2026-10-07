華信攜手國立台灣交響樂團 10日起台灣歌謠樂飛上高空

華信航空為共同推廣台灣音樂文化與國立台灣交響樂團7日於松山機場舉行「台灣之聲 響徹雲霄」機上音樂簽約授權記者會，宣布由國台交授權其演奏一系列富有台灣風格的交響音樂，於華信航空客艙內播放，作為登機迎賓與降落後送客音樂使用。

華信航空董事長陳大鈞、總經理莊明哲與國台交團長歐陽慧剛共同主持，並由陳大鈞董事長與歐陽慧剛團長代表雙方正式簽署授權合作。

自10月10日起，台灣經典歌謠將以交響樂的全新姿態，正式於華信航空客艙內播放，藉由國台交高品質精湛演出，營造溫馨親切的客艙氛圍，提升搭機旅客對台灣歌謠及古典音樂的興趣。

華信航空董事長陳大鈞表示，非常榮幸與國台交攜手合作，將大家耳熟能詳的台灣經典歌謠帶上天空，讓旅客從踏進華信航空客艙的那一刻起，就能聽見屬於台灣的旋律。透過華信航空與國台交音樂的跨界合作，「台灣之聲」隨著華信航空響徹雲霄，讓每一趟飛行都充滿令人感動的音樂體驗。

國台交團長歐陽慧剛指出，音樂不應只存在於音樂廳之中，也能走進人們的日常生活。此次透過與華信航空合作，讓交響樂陪伴旅客翱翔天際，不僅有助於提升搭機體驗，也提供民眾認識台灣歌謠與古典音樂的新契機。

國立台灣交響樂團創立於1945年，是台灣歷史最悠久的職業交響樂團，甫於去年迎來創團80周年。八十年來，國台交持續以音樂連結台灣與世界，除於國內外專業音樂場館舉辦經典音樂會、邀請國際知名音樂家來台合作演出，更長期肩負古典音樂推廣與文化傳承的重要使命。此次與長期深耕台灣、服務離島的華信航空合作，象徵兩個長期服務台灣、陪伴民眾的品牌，以航空與音樂的跨界合作，共同傳遞來自台灣土地的文化能量。

華信航空特別精選《滿面春風》、《一個紅蛋》、《窗邊雨》、《江上月影》、《月夜愁》五首台灣民謠，以及世界古典音樂具圓舞曲風格的《蝙蝠》序曲，於飛機客艙內播放。華信航空總經理莊明哲進一步說明，規劃每月於華信航空機上定期輪播，旅客登機迎賓時將播放台灣歌謠，10月10日首波主打為《滿面春風》；飛機抵達後的送客音樂，則以輕快歡樂的《蝙蝠》序曲做為固定送客曲目。

此次授權使用的音樂作品，來自國台交歷時六年完成的重要錄音計畫《台灣歌謠傳鄉情》。該系列收錄台語歌謠120首、客家歌謠60首，以及台灣原住民族16族80首歌謠，堪稱近年台灣音樂文化保存的重要成果。其中，華信航空特別選用鄧雨賢、姚讚福等台灣音樂前輩創作的經典歌謠，由新生代台灣作曲家陳昶安、李和莆、謝宗仁及王瑩潔重新編寫為管弦樂版本，透過交響樂團豐富的音色，賦予傳統旋律新的生命力。

為讓與會貴賓搶先感受機上音樂的魅力，記者會現場特別安排國立台灣交響樂團弦樂四重奏演出，由樂團首席第一小提琴張睿洲、第二小提琴林威翰、中提琴紀霈婕及大提琴李妍慧，共同演奏鄧雨賢作曲、陳昶安編曲的《滿面春風》，以及小約翰．史特勞斯輕歌劇《蝙蝠》序曲。悠揚樂聲在松山機場響起，為即將在10月10日正式上線的華信航空全新機上音樂揭開序幕。

從音樂廳到飛機客艙，從台灣土地到萬呎高空，華信航空攜手國立台灣交響樂團，讓熟悉的台灣旋律成為旅途中最溫暖的陪伴，讓更多人聽見台灣、感受台灣。旅客搭乘華信航空班機時，請記得用心聆聽屬於台灣歌謠的交響樂。