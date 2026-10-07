減碳之外還要顧什麼？安永解析企業永續三大課題

企業推動永續，除了減碳，也得關注營運對水資源、生態及在地社區的影響，並確保轉型過程兼顧人權。安永聯合會計師事務所氣候變遷、永續發展與ESG諮詢服務負責人曾于哲指出，國際永續規範正逐步整合氣候、自然與社會公平議題，企業必須面對的考題已不只有淨零排放。

曾于哲表示，過去企業談永續，多半聚焦減碳與淨零目標。近年在聯合國氣候變化綱要公約、生物多樣性公約及防治荒漠化公約推動下，國際投資人、金融機構及監管機關開始進一步檢視，企業營運是否影響水資源與生態系統，以及綠色轉型是否帶來新的社會風險。

在自然風險管理方面，自然相關財務揭露（TNFD）提出的LEAP方法學，已成為全球企業評估自然風險的重要工具，也納入歐洲永續發展報告準則（ESRS E4）架構。隨著國際資本市場將自然風險納入投融資決策，企業除了揭露碳排放，也需要說明營運如何依賴水資源、生物多樣性及生態系提供的服務，以及對這些自然資源造成哪些影響。

曾于哲指出，自然風險管理也涉及人權。企業評估相關風險時，必須同步檢視是否充分與原住民族、在地社區及其他受影響者溝通，避免土地利用、水資源管理或供應鏈轉型，損及特定族群的權益。

這項趨勢也逐漸反映在台灣市場。證交所自2026年起將公司治理評鑑升級為ESG評鑑，環境面納入生物多樣性與自然碳匯，社會面則涵蓋人權及社區關係。自然風險、人權管理與公正轉型，正從企業自願參與的倡議，逐步成為評鑑與公司治理必須面對的課題。

所謂「公正轉型」，是指企業在朝淨零目標前進時，也要讓轉型的成本與效益獲得公平分配。例如，發展再生能源可能改變產業的就業結構，供應鏈減碳要求也可能增加中小企業的營運成本。若缺乏妥善規劃，轉型反而可能帶來新的社會不平等。

曾于哲表示，企業接下來的挑戰，是如何在減碳的同時，兼顧自然保育、人權保障與產業競爭力。隨著國際市場將自然與人權視為同等重要的風險管理議題，及早建立自然風險評估與公正轉型機制的企業，將更有機會取得投資人信任、金融支持及長期競爭優勢。