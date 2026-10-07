以企業力量支持文化永續！麗明營造300萬元贊助2026鈴蘭通散步納涼會

今年「鈴蘭通散步納涼會」邁入第八屆，麗明營造與中城再生文化協會攜手，7日選在見證台中文化發展的重要場域「中央書局」，舉辦「麗明營造贊助2026鈴蘭通散步納涼會簽約儀式」，以企業行動支持台中舊城文化保存與發展。

麗明營造董事長吳春山並邀請同窗好友、實固公司董事長施龍井一同響應，為這場從中區長出來的民間文化盛會注入新一波企業能量。今天與會代表包括財團法人上善人文基金會董事長林承俊、中城再生文化協會秘書長蘇睿弼、台中市新文化協會理事長廖博崎等人。

麗明營造近年積極推動ESG相關工作，除持續關注環境、社會與治理議題，也長期投入公益及在地文化。今年更挹注300萬元贊助「2026鈴蘭通散步納涼會」，以企業力量支持地方文化保存與發展。

「鈴蘭通散步納涼會」的發想，源自台中舊城近百年的城市節慶記憶。1909年，台中公園舉辦第一次公開納涼會；1927年更發展出結合街區商業與市民休閒的「台中納涼市」，活動遍及公園、水岸及市區街道，並陸續加入變裝遊行、尋寶、電影、煙火、摸彩等內容，形成熱鬧的城市夏日節慶。

自2019年開始，在中城再生文化協會蘇睿弼教授的帶領下，協會汲取昔日台中納涼市的城市節慶精神，發起「鈴蘭通散步納涼會」，近年已逐漸成為台中舊城重要的街區文化節慶。

隨著活動規模與封街範圍逐年擴大，據協會統計，2025年連續兩日活動共吸引超過21萬人次參與。

為使本屆活動順利舉行，中城再生文化協會自去年底起，便積極引進民間團體及企業力量，匯聚資金與資源，共同投入籌備。

對此，理事長䌓運隆表示：「過去七屆，協會找資源常常聽到『很有意義，但跟我們的業務沒有關係』。文化在許多企業的預算裡，仍被放在公益捐款那一格，捐一次就結束了。今年終於迎來幾位企業夥伴，願意從『文化ESG』的角度與我們合作。尤其這次在Classical古典音樂台執行長葉欣引介下，很幸運地與麗明營造董事長吳春山結緣，攜手舉辦今年的鈴蘭通活動。」

麗明營造以「美好城市推動者」為企業定位，除參與國內多項重要建築工程，也持續投入公益與地方文化發展。此次支持中城再生文化協會長期推動的舊城文化保存與再生工作，也讓企業參與城市發展的角色進一步延伸。

吳春山表示：「今年麗明支持鈴蘭通，不只是支持一場活動，也不只是支持這群長年為台中舊城努力的人，更希望盡一份自己的力量，讓更多人重新看見台中舊城的價值，讓這座城市在不斷向前發展的同時，也能把值得珍惜的文化與記憶留下來。」

吳春山相信，美好城市不只是有新的建築、新的發展，也要有自己的歷史、文化與生活痕跡。新與舊能夠一起被珍惜、一起往前走，才會是一座真正有厚度的城市。

麗明營造今年除了贊助「2026鈴蘭通散步納涼會」，吳春山也號召企業好友施龍井共同響應地方文化。施龍井表示：「我是一個土生土長的台中囡仔，實固在台中深耕經營42年，不僅見證了這片土地的繁榮與變遷，也跟著台中市一起成長茁壯。」

施龍井強調，台中不只是實固的根，更是他最有感情的家鄉。企業發展到一定規模，最重要的就是「取之社會、回饋社會」。對於實固有機會共同參與、支持今年的「鈴蘭通散步納涼會」也深感榮幸。

鈴蘭通散步納涼會邁入第八年，䌓運隆表示，今年活動主題為「百變鈴蘭・一日穿搭」，號召民眾走上街頭，盡情展現自我風格。活動將從10月23日前夜祭揭開序幕，一路熱鬧至10月25日。

今年封街範圍再擴大，從中山路與建國路口延伸至中山路與中華路一段，集結18大市集、上百家店家與攤商共同參與。除了台中驛大舞台演出、全員變裝大遊行外，活動期間也將推出「2026鈴蘭通護照」，提供遊客暢遊鈴蘭通的街區指南，並有機會參加摸彩、蔡內科及林烈堂公館專場走讀等活動。

另外，林承俊也分享，他自2019年第一屆起每年參加，自稱「忠實粉絲」。他回憶，當年協會經費有限，全靠大家翻遍通訊錄、口耳相傳，活動一鳴驚人後成為年度常態。鈴蘭通以城市記憶發想，每年保留亮點、推陳出新。

今年有麗明營造董事長吳春山、實固公司董事長施龍井兩位企業界人士贊助，讓活動格局再提升；文化界需要有文化意識的企業家支持，才能越辦越興盛。

會中也談及中部人文精神的緣起，其中與霧峰仕紳林獻堂有著深厚淵源。廖博崎指出，台中是移民之都，承載著「反抗精神」與「在地士紳精神」；百年前霧峰林家等士紳自辦台中一中、彰化銀行，今日在地企業支持在地文化，正是這份精神的延續。他也感謝吳春山董事長支持新文化協會的城市論壇。

今年新文化協會舉辦「好日台中 理想城市生活提案」城市論壇，為期六天，其中10月24日、25日與鈴蘭通合作，於中央書局舉辦系列講座。24日上午將由蘇睿弼打頭陣；「當代士紳精神傳承」場次則邀請林獻堂曾孫林承俊、楊逵孫女楊翠及張星建孫女張芳薇對談。講座報名資訊請見中央書局臉書粉絲專頁。

蘇睿弼說：「城市再生，從來不是一個組織可以獨力完成的。它需要居民、店家、年輕人、公部門，也需要企業，大家都願意把自己當成這座城市的關係人。」

麗明營造今年贊助300萬元支持鈴蘭通，對協會而言，真正重要的不只是這筆贊助，而是又多了一個夥伴，願意跟大家一起做夢。麗明創造空間，協會創造時間，而所有參與其中的人，一起創造城市的記憶。

蘇睿弼進一步說明，今年協會特別為麗明營造打造兩座八角牌樓，分別位在中山路與繼光街口，以及中山路與平等街口，象徵迎賓入城。另外，也為麗明特製一隻大型、圓滾紅潤的豬造型吉祥物，將飄在鈴蘭通的天空；再以此轉化成「春大福」撲滿，結合協會募集「鈴蘭之友」計畫。