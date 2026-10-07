中鴻攜手中鋼馬來西亞 簽署低碳鋼材合作MOU

企業推動永續，除了減碳，也得關注營運對水資源、生態及在地社區的影響，並確保轉型過程兼顧人權。安永聯合會計師事務所氣候變遷、永續發展與ESG諮詢服務負責人曾于哲指出，國際永續規範正逐步整合氣候、自然與社會公平議題，企業必須面對的考題已不只有淨零排放。

2026-10-07 17:21