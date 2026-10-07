快訊

普悠瑪過站未停…司機「倒退嚕」退回礁溪站 台鐵道歉了

聽聞媒體人稱「新北掛了」 李四川：較在意市民的心聲與意見

不只關心財經！96歲巴菲特是重度YT沉迷者 好友爆最愛看這類影片

聽新聞
0:00 / 0:00

中鴻攜手中鋼馬來西亞 簽署低碳鋼材合作MOU

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
中鴻（2014）7日與中鋼馬來西亞（CSC Steel Holdings Berhad）簽署低碳鋼材合作備忘錄（MOU）。圖／中鴻提供
中鴻（2014）7日與中鋼馬來西亞（CSC Steel Holdings Berhad）簽署低碳鋼材合作備忘錄（MOU）。圖／中鴻提供

中鴻（2014）7日與中鋼（2002）馬來西亞（CSC Steel Holdings Berhad）簽署低碳鋼材合作備忘錄（MOU），由中鴻總經理王輔良與中鋼馬來西亞董事總經理卓俊逸代表簽署，雙方將以低碳排綠色鋼材為合作核心，推動產品開發、應用及市場拓展。

中鴻表示，面對全球淨零轉型及國際碳管理趨勢，該公司積極布局低碳鋼材。此次合作將發揮集團產線互補優勢，串聯「中龍煉鋼、中鴻熱軋、中鋼馬來西亞冷軋及鍍鋅」，建構從煉鋼、熱軋到冷軋、鍍鋅的低碳鋼材價值鏈，將低碳原料轉化為具市場競爭力的綠色鋼材產品。

中鴻進一步指出，未來將依客戶需求深化低碳鋼材產品開發、品質驗證及終端應用，並結合集團資源拓展國內外綠色鋼材市場，協助客戶降低供應鏈碳排，共同打造永續、具國際競爭力的綠色鋼鐵供應鏈。

低碳 中鴻 MOU 中鋼 淨零

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

中市特定工廠淨零外貿講座 低碳能源發展及企業揭露碳足跡為首要

信義房屋協辦氫能論壇 攜多方探索淨零轉型

車電出海搶市場！台美德合推車輛資安聯網技術 成立首座國際級實驗室

南僑加碼泰國 串聯東南亞！董事長陳正文：未來三年再投入28億元

相關新聞

藥華藥執行長林國鐘：加速研發、合作、併購 開拓下一個十年成長動能

藥華醫藥（6446）執行長林國鐘7日表示，藥華藥過去透過長期努力，已讓新藥Ropeg由單一成功產品，朝向多項適應症的國際製藥公司邁進。藥華藥未來除了加速新產品研發之外，也將透過合作及併購擴充更多產品組合，為公司開拓下一個十年的成長動能。

榮剛鑄鍛雙引擎啟動 全台最大8,000噸鍛造機、全新鑄造設備落成試車

特殊鋼大廠榮剛（5009）7日在大台南會展中心舉辦新鑄鍛產品發表會。會中發表全台噸數最大的「8,000噸油壓鍛造設備」及介紹全新鑄造專線，完善了台灣特殊鋼的自主供應鏈，讓特殊鋼材料不必再受制於國外進口，是國內特殊鋼產業的新里程碑。

生技營收8,301億、醫療新創投資卻雙降！陳重成揭募資挑戰

台灣生技產業營業額持續成長，健康醫療新創獲投件數與金額卻雙雙下滑。勤業眾信生技醫療產業負責人陳重成指出，2025年台灣生技產業營業額達8,301億元、年增7.05%，但健康醫療新創獲投件數及金額分別年減11%、16%。他表示，資金更聚焦具備發展基礎與商業化潛力的企業，缺乏臨床驗證或商業模式不明確的早期新創，募資難度相對提高。

華信攜手國立台灣交響樂團 10日起台灣歌謠樂飛上高空

華信航空為共同推廣台灣音樂文化與國立台灣交響樂團7日於松山機場舉行「台灣之聲 響徹雲霄」機上音樂簽約授權記者會，宣布由國台交授權其演奏一系列富有台灣風格的交響音樂，於華信航空客艙內播放，作為登機迎賓與降落後送客音樂使用。

減碳之外還要顧什麼？安永解析企業永續三大課題

企業推動永續，除了減碳，也得關注營運對水資源、生態及在地社區的影響，並確保轉型過程兼顧人權。安永聯合會計師事務所氣候變遷、永續發展與ESG諮詢服務負責人曾于哲指出，國際永續規範正逐步整合氣候、自然與社會公平議題，企業必須面對的考題已不只有淨零排放。

以企業力量支持文化永續！麗明營造300萬元贊助2026鈴蘭通散步納涼會

今年「鈴蘭通散步納涼會」邁入第八屆，麗明營造與中城再生文化協會攜手，7日選在見證台中文化發展的重要場域「中央書局」，舉辦「麗明營造贊助2026鈴蘭通散步納涼會簽約儀式」，以企業行動支持台中舊城文化保存與發展。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。