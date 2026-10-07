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中鴻攜手中鋼馬來西亞 簽署低碳鋼材合作MOU
中鴻（2014）7日與中鋼（2002）馬來西亞（CSC Steel Holdings Berhad）簽署低碳鋼材合作備忘錄（MOU），由中鴻總經理王輔良與中鋼馬來西亞董事總經理卓俊逸代表簽署，雙方將以低碳排綠色鋼材為合作核心，推動產品開發、應用及市場拓展。
中鴻表示，面對全球淨零轉型及國際碳管理趨勢，該公司積極布局低碳鋼材。此次合作將發揮集團產線互補優勢，串聯「中龍煉鋼、中鴻熱軋、中鋼馬來西亞冷軋及鍍鋅」，建構從煉鋼、熱軋到冷軋、鍍鋅的低碳鋼材價值鏈，將低碳原料轉化為具市場競爭力的綠色鋼材產品。
中鴻進一步指出，未來將依客戶需求深化低碳鋼材產品開發、品質驗證及終端應用，並結合集團資源拓展國內外綠色鋼材市場，協助客戶降低供應鏈碳排，共同打造永續、具國際競爭力的綠色鋼鐵供應鏈。
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