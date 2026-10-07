啟新攜手先勁智能打造細胞分析標準化平台 推進再生醫療效能評估技術

啟新生（7837）7日宣布，董事長蔡岳廷已與先勁智能共同創辦人暨執行長王毓棻簽署合作備忘錄（MOU），雙方結合細胞分析與臨床應用能力，接軌美國國家標準暨技術研究院（NIST）Flow Cytometry Standards Consortium（FCSC）國際標準化研究，建立具一致性與可比性的細胞分析能力，推動台灣再生醫療分析技術與國際接軌。

啟新生表示，隨著再生醫療產品從研發走向臨床應用，細胞分析的一致性與跨實驗室可比性，已成為產品品質與效能評估的重要基礎。目前各研究與醫療單位缺乏共同的分析方法與比較基準，相同細胞檢體可能產生不同結果，造成產業資源重複投入，降低產品開發與技術轉譯效率。

此次合作，啟新生技將結合細胞培養、製程開發及品質檢測等資源，推動跨醫療中心平行比對並累積台灣在地分析數據；先勁智能則運用生醫數據分析、人工智慧及臨床應用能力，協助跨實驗室數據分析比較，導入國際標準化研究經驗，雙方共同推動細胞分析方法一致性與數據可比性。

未來雙方將進一步發展細胞產品效能試驗，讓細胞分析能力從「測得出來」延伸至「結果可比較、方法可驗證、功能可評估」，建立支援再生醫療產品研發、製程開發、品質監測及臨床轉譯的技術基礎。