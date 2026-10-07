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精準醫療下一步！醣基生醫從分子設計抗癌新藥

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
醣基生醫總經理吳宗益7日在經濟日報主辦的「2026生技論壇」，以「從精準醫療走向更精準的生物藥」為題發表演講。記者嚴雅芳／攝影
醣基生醫總經理吳宗益7日在經濟日報主辦的「2026生技論壇」，以「從精準醫療走向更精準的生物藥」為題發表演講。記者嚴雅芳／攝影

醣基（6586）生醫總經理吳宗益表示，精準醫療不僅要為病人選對治療，也要把藥物設計得更精準。新藥開發除了提高抗癌能力，也須兼顧安全性與穩定生產，才能將實驗室的研究成果，轉化為病人真正用得到的藥物。

吳宗益7日在經濟日報主辦的「2026生技論壇」，以「從精準醫療走向更精準的生物藥」為題發表演講。他指出，過去同樣被診斷為肺癌的病人，可能接受相近的治療，但隨著醫學進步，已能辨識癌細胞的基因差異，為不同病人選擇適合的藥物。下一步，是進一步改善藥物本身，讓治療工具也更精準。

他以抗體藥物為例，抗體就像具有導航能力的飛彈，前端負責找到癌細胞，後端則能與人體免疫系統互動，協助發動攻擊。不過，即使兩個抗體的蛋白質序列相同，也未必具有完全相同的功能，關鍵之一就在抗體上的醣分子。

吳宗益表示，這些醣分子如同藥物功能的「調節旋鈕」，改變其組成與結構，就可能改變抗體與免疫系統互動的方式。醣基生醫的研發方向，是更精確地控制這些結構，逐一比較不同設計的效果，找出適合不同疾病的藥物。

這項技術已延伸至抗體新藥、抗體藥物複合體（ADC）及疫苗三大方向。他指出，針對血液腫瘤開發的CHO-H01，目前正準備一期／二a期臨床試驗總結報告；另一項針對實體腫瘤開發的CHO-A04，也已獲准進入一期／二a期臨床試驗，持續驗證藥物設計能否帶來臨床效益。

在ADC方面，吳宗益說，這類藥物可由抗體找到癌細胞，再將具有殺傷力的藥物帶到目標。因此，除了找得準，也要控制攜帶多少藥物、接在什麼位置，讓產品品質更穩定。攜帶的藥物並非愈多愈好，仍須依疾病需求，在治療效果與安全性之間找到平衡。

他以醣基生醫與諦醫生技合作開發的TE-1182為例，這項抗癌藥物同時攜帶兩種不同作用方式的藥物，希望提高對癌細胞的攻擊能力，目前已在細胞及動物試驗中展現潛力，仍處於臨床前階段。

疫苗則是另一項布局。吳宗益指出，面對細菌對抗生素產生抗藥性，除了尋找新的治療藥物，也應將防線往前移，透過疫苗預防感染，並有機會減少抗生素使用。

醣基生醫開發的克雷伯氏肺炎桿菌疫苗CHO-V08，近期完成一期臨床期中分析。他表示，目前觀察安全性表現良好，接種後也看到具有殺菌功能的免疫反應，為後續研發提供依據。

吳宗益強調，台灣生技走向國際，應從自身累積的疾病研究、臨床經驗與技術出發，解決全球共同面對的問題。新藥的競爭力也不能只看實驗結果，還必須能放大生產、確保每批品質一致，並透過人體試驗驗證，才能創造實際價值。

精準醫療 癌細胞 醫學

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