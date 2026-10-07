國旅補助上路淡季不淡 觀光署：相關經費已使用四分之一

交通部推動「百工百業挺國旅」，交通部長陳世凱7日表示，此次已有約100家企業響應，安排員工到台灣各地旅遊，盼透過企業力量帶動國旅需求。他指出，近年台灣企業景氣表現不錯，許多科技業者也都願意投入資源，讓員工享受國旅。

陳世凱表示，這次參與企業中，群聯電子（8299）執行長潘健成也宣布將投入1億元，讓員工參與國旅，甚至進一步詢問旅行社是否能再加碼1億元。更提到，目前所知不少科技業者今年景氣相當好，也都願意贊助或出資，鼓勵員工參與國內旅遊。

陳世凱指出，近年台灣航空業蓬勃發展，民眾出國旅遊機會增加，但台灣本身就是最方便、最好玩的旅遊目的地之一，企業透過員工旅遊支持國旅，也能讓更多人重新認識台灣各地的觀光資源。

他也強調，企業負責照顧員工，觀光署及旅遊業者則要把旅客服務做好，讓民眾「一玩再玩」，不只這次來，也願意持續回訪。透過企業、政府及旅遊業者共同投入，希望進一步帶動國旅市場。

此外，交通部推出的國旅補助情形，觀光署副署長黃荷婷表示，目前平日住宿補助經費約已使用四分之一，其他方案也陸續推動，其中企業團已有371團由旅行社安排中；國際旅遊方面，自由行旅客已有近4.9萬人申請，團體旅遊也達200多團，相關國際方案陸續上路。

針對近期國旅是否呈現「淡季不淡」，黃荷婷表示，近期已有多位旅宿業者反映，平日旅客確實增加，顯示這次平日國旅補助已達到引導旅客利用平日出遊的效果。希望民眾將部分旅遊安排分散到平日，讓有彈性請假的民眾利用平日出遊，將周末及連假留給較難請假的旅客，藉此發揮分流效果。

黃荷婷表示，台灣各縣市近年持續優化觀光景點、設施及服務，也增加許多體驗活動、在地故事導覽及文化、美食等深度旅遊內容，希望讓旅客即使再次造訪，也能感受到不同於以往的旅遊體驗，留下更深刻的回憶。