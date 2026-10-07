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浩鼎ADC平台加速商業化 技術授權、產品線同步推進

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

浩鼎（4174）持續推進抗體藥物複合體（ADC）技術平台商業化，該公司7日表示，繼Obrion ADC技術去年底授權美國生技公司後，目前正積極爭取與國際藥廠合作，同時推進OBI-902、OBI-904、OBI-201及OBI-221等ADC產品，擴大次世代ADC產品布局。

浩鼎代理執行長陳雅琪近日與2026 Taiwan BIO Awards「傑出生技產業獎」獲獎單位共同獲邀赴總統府晉見賴清德總統，就台灣生醫產業創新、技術商品化及國際競爭力等議題進行交流。

浩鼎此次以「Obrion ADC技術平台：專一性位點ADC技術之全球商業授權與雙抗雙藥應用」，獲得「2026年度產品創新獎」。公司近年發展重點也逐步由自主技術研發，延伸至臨床應用、國際合作及技術商業化。

陳雅琪表示，Obrion ADC技術平台涵蓋GlycOBI醣位點專一性鍵結、EndoSymeOBI酵素技術、HYPrOBI連接子，以及GlycOBI DUO雙藥鍵結等四大技術，可支援單抗ADC、雙抗ADC與雙抗雙藥ADC等產品開發。

在技術授權方面，浩鼎去年底已將Obrion ADC技術授權美國TegMine Therapeutics，用於發展針對癌症專一性醣體標靶的ADC。浩鼎表示，隨雙方合作研發進度推進，公司將依授權合約取得里程碑金，並持續爭取與國際藥廠合作開發創新ADC產品。

法規進度方面，浩鼎自主開發的連接子藥物HYProtecan主檔案（Type II Drug Master File）今年4月獲美國食品藥物管理局（FDA）確認為Active，並納入公開資料，可供後續法規申報引用。

另一項自主開發的雙抗ADC新藥OBI-201，近期動物實驗策略也在FDA INTERACT早期法規諮詢中取得正面回覆。公司表示，將透過整合既有安全性資料及導入新型替代方法，減少不必要的動物試驗，推進產品朝臨床試驗階段發展。

產品線方面，OBI-902為採用GlycOBI醣位點專一性技術開發的ADC新藥，目前已獲FDA授予膽管癌、胃癌等多項適應症孤兒藥資格。

浩鼎另布局多款次世代ADC，包括鎖定Nectin-4的單抗ADC OBI-904、同時辨識TROP2與HER2的雙抗ADC OBI-201，以及可同時辨識cMET與HER3，並搭載兩種不同藥物的雙抗雙藥ADC OBI-221。

為擴充ADC產品線，浩鼎董事會今年9月並通過取得一所美國大學的單株抗體序列授權，進一步增加後續ADC候選產品開發資源。

陳雅琪表示，浩鼎後續將持續以差異化技術開發次世代ADC，並透過技術授權、策略結盟及共同研發等模式拓展國際市場。公司近期也獲美國World ADC大會邀請，赴聖地牙哥發表專題演講，分享ADC技術及雙抗雙藥ADC研發成果。

浩鼎 平台 生技

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