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美時製藥完成南韓UroVaxom藥品收購案 獲泌尿道感染口服藥市場入場券

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

美時（1795）7日宣布，隨著旗下子公司Alvogen Korea順利取得UroVaxom在韓國藥品許可證，美時已完成向全球生物製藥公司OM Pharma收購該產品於韓國之產品權利。

依據美時今年5月公告的協議，Alvogen Korea已自2026年7月1日起接手UroVaxom在韓國的經銷業務。隨著藥證移轉完成，Alvogen Korea已正式取得該產品在韓國的藥證。

美時表示，UroVaxom為預防復發性泌尿道感染之口服免疫刺激劑，已累積多年的臨床使用經驗及市場基礎。該產品目前已於超過53個國家銷售，並於2025年累積惠及全球超過100萬名患者。

韓國為美時在亞洲的重要市場之一。此次收購進一步擴充集團在當地的差異化品牌藥品組合，並強化美時在泌尿科及感染症預防領域的專科藥品布局。

美時總經理Petar Vazharov表示，隨著藥證移轉至Alvogen Korea，美時已正式取得UroVaxom於韓國的產品權利。Alvogen Korea將進一步提升UroVaxom的可近性，讓更多患者能獲益於這項重要藥品。未來，美時將啟動技術移轉，逐步推動產品自主生產，以提升營運效率、廠區產能利用率及產品經濟效益。

韓國 美時 藥品

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