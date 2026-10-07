面對少子化帶來的社會議題，張榮發基金會攜手「台灣胎兒醫學振興會」張東曜醫師，與台北醫學大學附設醫院顱顏中心陳國鼎醫師發起的「台灣唇顎裂治療網」，共同推動「愛．勇敢啟航」X「拯救胎兒計畫」，打造跨領域的生命教育支持平台。基金會特別投入新台幣600萬元，將文教與公益資源前置至「產前黃金照護期」，為面臨抉擇與焦慮的父母建立全方位的陪伴與支持網絡。

生命教育，應該從誕生前就開始扎根。臺灣今年1至8月新生兒人數為61,742人，較去年同期減少逾11,000人。在少子化趨勢下，更應珍惜每個生命的到來。基金會執行長鍾德美表示，父母若於孕期得知胎兒患有唇顎裂，難免感到擔憂與徬徨，期盼透過此次的拯救胎兒計畫，從產前診斷開始，到寶寶出生後的手術、療程及照護資源，都能提供家長完整的醫療資訊與協助，共同打造跨領域的生命教育支持平台，串聯醫學教育與公益照護網絡。

台北醫學大學附設醫院顱顏中心陳國鼎醫師說：「孩子出生時的缺陷，不應該決定他一生的樣子。」唇顎裂的治療從來不只是一場手術，而是一段跨越多年的旅程，需要整形外科、牙科、語言治療及心理支持攜手同行。陳國鼎醫師與北醫團隊推動「台灣唇顎裂治療網」，正是為了串連分散的專業與資源，讓每個孩子無論身在何處，都能獲得完整而持續的照顧。

台灣胎兒醫學振興會張東曜醫師也指出，每個生命從受孕那一刻起，就開啟了通往世界的旅程。然而，胎兒是醫療體系中最無法發聲的病人，他無法為自己求救，也無法選擇醫療。「拯救胎兒計畫」希望能更早發現、更早介入，陪伴他們走過出生前最艱難的一段路。

張榮發基金會將「守護航程」的精神延伸至生命的起點，讓更多微小的生命，都能平安順利地抵達這個世界。

面對全球少子化的嚴峻挑戰，為誕生前即判定異常的胎兒爭取生存權與尊嚴，是跨越國界的普世人道關懷。

張榮發基金會特別設立「國際醫護研修獎學金」，並邀請資深公益紀錄片導演施祥德率領團隊遠赴日本實地拍攝紀實影片。透過這項計畫，日本醫師森田皓貴跨海來台汲取世界級的唇顎裂修復與胎兒醫學技術，成功將陳國鼎醫師與張東曜醫師成熟的產前診斷思維與全人照護模式帶回日本，展現台灣頂尖醫學經驗成功輸出並深耕海外的卓越成果，藉由結合專業影像力量為異常胎兒溫柔發聲，將台灣頂尖胎兒醫學推向國際舞台。

600萬暖心挹注，以知識撫平不安，用專業傳遞希望

為使唇顎裂胎兒的爸媽在孕期中就可以學習如何照護胎兒，讓親職輔導能真正落實於日常生活中，本次拯救胎兒計劃，張榮發基金會共投入新台幣600萬元，其中300萬元捐贈給台灣胎兒醫學振興會，購置20組專屬唇顎裂照護教學模具，供準父母於產前進行實作演練，提前掌握正確的餵食與照顧技巧，以及設立獎學金，資助國際醫護人員來台研修，學習頂尖的唇顎裂修復與胎兒醫學技術，促進國際學術交流與醫學教育經驗傳承。

另300萬元則作為辦理「兔寶爸媽成長教室」、「產前至產後照護認證課程」、「專題講座」與「胎兒熱線諮詢服務」等推廣倡議經費。期盼發揮溫暖的影響力，以教育傳承與實質的陪伴，守護台灣每個珍貴的生命。

張榮發基金會承續創辦人張榮發先生的遺志，持續深化公益行動，成立40年來累計投入公益經費逾100億元，近10年更投入逾40億元，支持全臺學校推動多元教育，為孩子創造更多學習與成長的機會。

鍾德美進一步表示，期盼透過此計畫為因應少子化盡一份心力，讓每個生命都能被看見、被珍惜，並在愛與專業的陪伴下，勇敢航向未來。

張榮發基金會攜手「台灣胎兒醫學振興會」張東曜醫師，與台北醫學大學附設醫院顱顏中心陳國鼎醫師發起「愛．勇敢啟航」X「拯救胎兒計畫」。記者黃淑惠／攝影

讓愛從零歲前勇敢啟航，張榮發基金會攜手台灣胎兒醫學振興會助唇顎裂家庭迎向曙光。記者黃淑惠／攝影

讓愛從零歲前勇敢啟航 張榮發基金會助唇顎裂家庭迎向曙光，攜手台灣胎兒醫學振興會 築起產前安心防護網。記者黃淑惠／攝影

鍾德美進一步表示，因應少子化盡一份心力，讓每個生命都能被看見、被珍惜，勇敢航向未來。記者黃淑惠／攝影