老社區自己推都更！內政部提供最高1,100萬元「第一桶金」

社區想自行推動都更，政府提供最高1,100萬元「第一桶金」支持。內政部表示，這次新增100萬元補助，協助住戶整合、成立都市更新會及引進專業團隊，並將後續計畫規劃補助由800萬元提高至1,000萬元，經費來自中央都市更新基金，減輕社區啟動自主都更的負擔。

內政部已於8月1日公告修正「112年至115年中央都市更新基金補助辦理自行實施更新作業須知」，由地方政府受理申請。內政部官員解釋，部分社區因建商參與意願不高，得由住戶自行推動更新，但過去可運用的資源較少，加上住戶意見整合不易、缺乏專業能力，籌組更新會及啟動規劃時又需要先投入經費，往往在起步階段就遇到困難。

內政部官員說明，這次新增的100萬元補助，包括住戶整合及都市更新會成立作業40萬元，以及專業團隊協助60萬元，讓社區有經費啟動更新，也能委託專業團隊協助凝聚住戶共識、辦理前期規劃及相關作業。

內政部官員表示，自主都更仍需要專業團隊協助，尚未找到團隊的社區，須尋找合適團隊參與，透過補助減輕委託專業服務的經費負擔，逐步將住戶的更新意願落實為具體計畫。

都市更新事業計畫及權利變換計畫的規劃補助上限，則由原本800萬元提高至1,000萬元，相關執行作法後續還會訂定；加計新增的100萬元，最高合計可獲1,100萬元補助。

國土署都市更新建設組長王武聰表示，歡迎有意願推動自主都更的社區提出申請，希望讓前期整合到後續規劃的支持更完整，原本就有補助自主都更費用的機制，因此這次加碼不需要修法，而是透過修正補助規定辦理。

這筆「第一桶金」與信用保證的用途不同。王武聰指出，補助主要用於前期整合及計畫規劃，信用保證則著重後期融資，協助民眾向銀行取得貸款，待計畫核定後辦理建築融資，支應後續重建所需資金。