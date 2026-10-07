快訊

稱對台承諾是美最大負擔 美學者籲放棄保台：兩岸和統不違台灣關係法

徐佳青涉貪汙圖利…北檢發交廉政署調查 尚未約談被告、證人

寶可夢30週年慶典10/10登場！PokéXciting!台北攻略 沒中籤也能看粉紅皮卡丘表演

台中購物節帶動龐大商機 商圈業者喊話期盼明年續辦

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
台中購物節-優惠店家-微型店家-打造全城on-sale。圖／中市經發局提供
台中購物節-優惠店家-微型店家-打造全城on-sale。圖／中市經發局提供

推動長達七年的「台中購物節」再創佳績，消費登錄金額從首屆(2019年)的25億元，一舉躍升至2025年374億元新高，累計帶動逾1,800億元消費動能。這項成果不僅讓在地商圈與小店家提袋率大增，業者也紛紛表態，期盼明年能夠繼續辦理。

學者更指出，台中購物節的成功，代表地方政府施政已從傳統「撒錢補貼」，轉型為精準的「城市需求治理」。

逢甲大學企業管理學系暨商學博士學位學程講座教授佘日新分析，如果只把台中購物節的亮眼成績看成「抽獎有效」，就低估了這項政策的深度意義。傳統振興措施多半陷於「政府有十億就發十億」的補貼邏輯，但台中購物節的本質，是透過機制設計改變民眾的消費時間、地點與頻率。

「振興經濟的本質，不應只是增加政府支出，而應提高一座城市的『需求周轉率』。」佘日新強調，消費一次不是重點，這筆錢能否持續流入餐飲、零售、物流與服務業，帶動就業並形成下一輪的所得與消費，才是地方經濟發展的核心。

佘日新指出，過去地方政府拚經濟，習慣聚焦於供給面的「招商引資」，但現代城市競爭已逐步轉向「誰有能力創造並治理需求」。台中購物節結合數位基礎設施「台中通 TCPASS」（下載量已達310萬次），建構出龐大的數位需求網絡，展現出強烈的區域需求吸納能力，成功將民間消費力轉化為實質的城市競爭力。

根據統計，2025年台中購物節共有超過26萬家店家參與，登錄發票逾4,711萬張。其中百貨、餐飲、夜市及商圈等一般性消費占比高達81%，外縣市民眾來台中消費登錄額更突破64億元，帶動龐大的跨區消費效應。

隨著買氣大爆發，第一線感受最深的就是在地商圈與微型店家。台中多家商圈代表指出，購物節期間不僅帶動顯著的人潮與營收，連平日的店面買氣都有拉抬效果，對振興基層庶民經濟極具實質幫助。「這幾年大家真的有吃到政策紅利，」商圈業者紛紛向市府喊話，熱烈期盼購物節明年能繼續辦理，持續為在地店家注入經濟活水。

針對購物節的未來轉型，佘日新建議，未來獎勵機制可從「消費越多、抽獎越多」，逐步調配為針對跨區消費、淡時消費、微型店家或過夜旅客進行加權，並串聯「春季物調券、夏季鍋烤節、秋冬購物節」等慶典經濟，像管理電網一樣精準調控城市的需求峰谷。

從短線抽獎到長期需求治理，台中購物節七年來的實踐，不僅為在地商圈帶來充沛商機，也為台灣地方經濟施政，提供了值得借鑑的新典範。

台中購物節結合中區三大商圈舉辦鐵道市集活動。圖／中市經發局提供
台中購物節結合中區三大商圈舉辦鐵道市集活動。圖／中市經發局提供

台中在地商圈年年參與購物節活動。圖／中市經發局提供
台中在地商圈年年參與購物節活動。圖／中市經發局提供

台中購物節七年間，累積破1,810億元消費登錄。圖／中市經發局提供
台中購物節七年間，累積破1,810億元消費登錄。圖／中市經發局提供

購物 台中

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

「台中市十大伴手禮」報名起跑 最強伴手禮再掀應援熱潮

單月登錄1763萬拿iPhone 嘉市購物節發票登錄總額近11億

老街注入新色彩 2026淡水藝術嘉年華繽紛登場

台灣大賽還沒開打餐廳先爆！逾10萬人潮湧大巨蛋 王品七品牌搶商機

相關新聞

北市預售屋百萬以下均價消失！三年前還有3區 如今12區全面破百

房市買氣降溫，台北市預售屋價格卻持續攀高。永慶房產集團今（7）日公布實價登錄統計，三年前北市還有萬華、文山、北投三個行政區，預售屋平均單價不到百萬元，如今12個行政區已全面突破百萬元。其中，萬華從每坪90萬元升至115.4萬元，漲幅28.1%，居全市之冠。

住宅市場陷26萬棟保衛戰 戴德梁行：商用不動產交易卻創新高

住宅市場買氣仍待回溫，商用不動產卻交出亮眼成績。戴德梁行不動產估價師事務所所長楊長達今（7）日表示，今年全台建物買賣移轉量面臨「26萬棟保衛戰」。相較住宅交易低檔盤整，AI供應鏈擴產及壽險資金進場，帶動第三季商用不動產交易金額突破1058億元，創歷年單季新高，呈現住冷商熱的兩樣情。

北市預售單價全面破百萬 這三區新晉「百萬俱樂部」

台北市開發成熟，可供開發的土地稀缺、剛性需求穩定，加上營建與改建成本居高不下，持續推升預售價格。

啟新攜手先勁智能 打造細胞分析標準化平台 推進再生醫療效能評估技術

啟新生（7837）7日宣布，董事長蔡岳廷已與先勁智能共同創辦人暨執行長王毓棻簽署合作備忘錄（MOU），雙方結合細胞分析與臨床應用能力，接軌美國國家標準暨技術研究院（NIST）Flow Cytometry Standards Consortium（FCSC）國際標準化研究，建立具一致性與可比性的細胞分析能力，推動台灣再生醫療分析技術與國際接軌。

精準醫療下一步！醣基生醫從分子設計抗癌新藥

醣基（6586）生醫總經理吳宗益表示，精準醫療不僅要為病人選對治療，也要把藥物設計得更精準。新藥開發除了提高抗癌能力，也須兼顧安全性與穩定生產，才能將實驗室的研究成果，轉化為病人真正用得到的藥物。

老社區自己推都更！內政部提供最高1,100萬元「第一桶金」

社區想自行推動都更，政府提供最高1,100萬元「第一桶金」支持。內政部表示，這次新增100萬元補助，協助住戶整合、成立都市更新會及引進專業團隊，並將後續計畫規劃補助由800萬元提高至1,000萬元，經費來自中央都市更新基金，減輕社區啟動自主都更的負擔。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。