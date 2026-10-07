台中購物節帶動龐大商機 商圈業者喊話期盼明年續辦

推動長達七年的「台中購物節」再創佳績，消費登錄金額從首屆(2019年)的25億元，一舉躍升至2025年374億元新高，累計帶動逾1,800億元消費動能。這項成果不僅讓在地商圈與小店家提袋率大增，業者也紛紛表態，期盼明年能夠繼續辦理。

學者更指出，台中購物節的成功，代表地方政府施政已從傳統「撒錢補貼」，轉型為精準的「城市需求治理」。

逢甲大學企業管理學系暨商學博士學位學程講座教授佘日新分析，如果只把台中購物節的亮眼成績看成「抽獎有效」，就低估了這項政策的深度意義。傳統振興措施多半陷於「政府有十億就發十億」的補貼邏輯，但台中購物節的本質，是透過機制設計改變民眾的消費時間、地點與頻率。

「振興經濟的本質，不應只是增加政府支出，而應提高一座城市的『需求周轉率』。」佘日新強調，消費一次不是重點，這筆錢能否持續流入餐飲、零售、物流與服務業，帶動就業並形成下一輪的所得與消費，才是地方經濟發展的核心。

佘日新指出，過去地方政府拚經濟，習慣聚焦於供給面的「招商引資」，但現代城市競爭已逐步轉向「誰有能力創造並治理需求」。台中購物節結合數位基礎設施「台中通 TCPASS」（下載量已達310萬次），建構出龐大的數位需求網絡，展現出強烈的區域需求吸納能力，成功將民間消費力轉化為實質的城市競爭力。

根據統計，2025年台中購物節共有超過26萬家店家參與，登錄發票逾4,711萬張。其中百貨、餐飲、夜市及商圈等一般性消費占比高達81%，外縣市民眾來台中消費登錄額更突破64億元，帶動龐大的跨區消費效應。

隨著買氣大爆發，第一線感受最深的就是在地商圈與微型店家。台中多家商圈代表指出，購物節期間不僅帶動顯著的人潮與營收，連平日的店面買氣都有拉抬效果，對振興基層庶民經濟極具實質幫助。「這幾年大家真的有吃到政策紅利，」商圈業者紛紛向市府喊話，熱烈期盼購物節明年能繼續辦理，持續為在地店家注入經濟活水。

針對購物節的未來轉型，佘日新建議，未來獎勵機制可從「消費越多、抽獎越多」，逐步調配為針對跨區消費、淡時消費、微型店家或過夜旅客進行加權，並串聯「春季物調券、夏季鍋烤節、秋冬購物節」等慶典經濟，像管理電網一樣精準調控城市的需求峰谷。

從短線抽獎到長期需求治理，台中購物節七年來的實踐，不僅為在地商圈帶來充沛商機，也為台灣地方經濟施政，提供了值得借鑑的新典範。

台中購物節結合中區三大商圈舉辦鐵道市集活動。圖／中市經發局提供

台中在地商圈年年參與購物節活動。圖／中市經發局提供