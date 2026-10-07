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南科8家生醫廠商前進日本 從MEDICAL JAPAN展場直攻通路與醫療市場

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

南科生醫產業前進日本，從國際展會曝光進一步鏈結在地市場。南科管理局率領8家園區生醫廠商赴日，10月7日至9日參加MEDICAL JAPAN TOKYO，展前舉辦「台日生醫產業交流暨商務媒合會」，邀集日本國會議員及近60位日本通路商、醫師與相關產業人士參與面對面交流，透過「展會＋交流媒合」雙軌方式，協助園區企業拓展日本市場及合作機會。

MEDICAL JAPAN為日本重要的醫療、健康照護及預防保健專業展會，2026年預計匯聚約650家參展商。此次南科管理局設置「台灣南科精選館」，展出AI醫療影像輔助分析（柏瑞醫）、精準醫療與微創手術導航技術（醫百）、眼科雷射手術設備（艾克夏）、奈米載體與模組化智慧製藥（富田永續）、牙科機械人系統（巧醫）、客製化鈦合金牙骨科金屬醫材（澄乘）、非侵入式肺癌篩檢（微體）及創新傷口照護（泰陞）等產品與技術。藉由國際展會平台，南科企業廣泛接觸日本及各國買主與產業人士，提升國際能見度，並探索技術、商務及跨域合作機會。

除參與MEDICAL JAPAN外，南科管理局結合生物技術開發中心與日本日台交流論壇實行委員會，於10月6日在東京日本國會議事堂舉辦「台日生醫產業交流暨商務媒合會」，並邀請我國台北駐日經濟文化代表處蔡明耀政務公使及日本眾議院笠浩史、長島昭久等4位跨黨派國會議員共襄盛舉。南科企業與日本通路商、醫師及相關產業人士，就產品導入、醫療應用及在地布局等議題進行一對一交流，掌握市場實務需求，同時尋找潛在合作夥伴與商務機會。

官嘉明主任秘書表示，台日共同遭遇高齡化及少子化議題，而台日半導體合作成功模式可複製到智慧生醫領域，日本則擁有成熟的醫療體系及市場通路，生醫企業要拓展國際市場，除了具備競爭力的技術與產品，也需要掌握當地市場需求，找到適合的合作夥伴及切入方式。此次透過MEDICAL JAPAN參展及交流媒合，協助園區企業從產品與技術展示進一步走向實質商務合作；未來南科管理局也將持續透過國際展會及產業交流，協助園區企業拓展海外合作網絡及國際市場。

日本 市場 南科

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