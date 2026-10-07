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台安生技與大和生技創投倡議台日生技合作平台 打造「合作生態系」

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

台灣生技產業深化國際鏈結、推動台日產業合作再向前一步。財團法人台灣醫界聯盟基金會與台安生技公司7日於日本舉辦「台日生技，共創韌性共未來—台日產官學高峰會」，台安生技總經理林世嘉指出「韌性供應鏈」已不只是製造端的問題，而是涵蓋資金、人才、研發、臨床、製造、法規與市場的完整生技生態系議題。

林世嘉表示，台灣具備研發、工程製造、品質管理及臨床開發能力；日本則在法規制度、臨床應用、生技產業及資本市場上累積深厚經驗。透過雙向市場進入、共同臨床試驗、跨境製造、產業投資及平台化合作，台日雙方有機會從既有的個案合作，進一步建立更具規模的產業協作機制。

過去日本產業媒體觀察台灣再生醫療產業時，也曾特別關注台灣在品質管理、量產、製程標準化及自動化等方面的能力，並指出若台灣的製造優勢與日本的再生醫療經驗進一步結合，可望強化亞洲整體產業基礎。

「台日合作共築生技韌性供應鏈」圓桌論壇，由林世嘉主持，邀集日本法規、生技、投資及產業專家共同參與。

日本方面包括日本醫藥品醫療機器綜合機構（PMDA）再生醫療產品等審查部部長丸山良亮、再生醫療暨細胞治療獨立策略顧問坂東博人、DCI Partners總裁暨執行長成田宏紀、Shinobi Therapeutics以及Rege Nephro代表。

本次圓桌討論不僅聚焦供應鏈韌性，更進一步延伸至跨國投資、共同臨床開發、製造與商業化、雙向市場進入，以及台日合作平台建置等議題，逐步勾勒出台日生技合作可具體落地的方向。

高峰會聚焦「台灣生技產業的創新力與亮點」，以「從研發、製造到檢測：台灣生技的整體解決方案」為主軸，由麗寶新藥（7888）、昱星生技、啟弘生技（6939）、仲恩生醫（7729）、福寶科技及保瑞生技六家台灣生技企業共同出席並進行專題報告。

六家企業橫跨新藥研發、iPSC與細胞科技、生物製程與製造、再生醫療、醫療科技及生物製劑等不同領域，從核心技術、產品開發、製程能力到國際市場布局，呈現台灣生技產業由前端研發、製程開發、製造與品質管理，延伸至臨床應用及商業化的多元產業能量。

以「從研發與製造到檢測」作為台灣企業發表主軸，希望透過不同領域企業的接力分享，呈現台灣生技產業的整體解決方案能力。

此次六家企業共同亮相，也凸顯台灣生技產業正由單一技術或產品突破，逐步朝向平台化、系統化與國際供應鏈整合發展。在全球生技產業日益重視製造韌性、品質管理、法規接軌與跨國協作的趨勢下，台灣兼具創新研發與製造能力，也為深化與日本及國際企業合作創造更多可能。

針對台日企業跨境合作所面臨的資金、技術與市場進入問題，林世嘉於論壇中進一步提出，可結合台安生技、大和生技創投及台日相關產業資源，共同研議建立跨國合作平台。

此一平台的功能不僅限於投資媒合，更可進一步串聯技術合作、法規溝通、臨床開發與產業資源，協助台灣與日本生技企業降低跨境合作門檻。

成田宏紀社長也對此給予正面回應。他以大和生技創投過去投資台灣及日本生技企業的經驗指出，創投的角色不只是提供資金，也能協助被投資企業尋找合作夥伴、連結日本藥廠及市場資源。未來若能建立台日之間更具系統性的資金或支援機制，協助日本企業進入台灣、台灣企業進入日本，將有助於促進雙方更大規模的產業合作，也有機會成為台日生技共同走向全球市場的重要基礎。

本次「台日生技，共創韌性未來—台日產官學高峰會」從六家台灣生技企業共同發表，到日本法規、生技及投資界代表提出具體建議，未來可望進一步推進的方向，包括台日共同臨床試驗、跨境製造、技術合作、日本市場導入、產業投資、法規溝通，以及建立常態性的台日生技合作平台。

期盼以此次BIO JAPAN 2026為起點，持續深化台日產官學合作，將雙方在研發、製造、法規、臨床、資本與市場上的互補優勢，轉化為更具體的合作項目，共同打造更具韌性與國際競爭力的亞洲生技產業鏈。

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