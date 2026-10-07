藥華藥執行長林國鐘：加速研發、合作、併購 開拓下一個十年成長動能

藥華醫藥（6446）執行長林國鐘7日表示，藥華藥過去透過長期努力，已讓新藥Ropeg由單一成功產品，朝向多項適應症的國際製藥公司邁進。藥華藥未來除了加速新產品研發之外，也將透過合作及併購擴充更多產品組合，為公司開拓下一個十年的成長動能。

經濟日報7日舉辦「2026生技論壇—AI時代 生醫產業新契機」，林國鐘以「從台灣走向全球的生物新藥營運經驗」為題發表專題演講。林國鐘表示，回顧藥華藥早期新藥開發歷程，最初的研發是要在干擾素既有治療基礎上，開發純度更高、作用時間更長、副作用更少及療效更好的產品險。後來公司將干擾素切入骨髓增生性腫瘤（MPN）領域，逐步發展成目前的核心產品。

林國鐘表示，MPN雖屬相對罕見的血液腫瘤，但患者人數並不少。藥華藥也自2009年起將新藥研發重心轉向MPN。最終成就了Ropeg目前的市場進展。

在製造方面，藥華藥早期即決定自行建立生產能力，而非完全依賴外部代工。林國鐘認為，生物藥從臨床試驗用藥走向商業化生產，對製造及品質管理要求完全不同，因此多年來持續累積GMP製造及國際主管機關查廠經驗。

隨著產品陸續取得歐美藥證，藥華藥也持續擴充產能。除台灣既有生產基地外，竹北生醫區另有新生產設施正在興建，預計明年5月投產；公司並進一步將製造版圖延伸至美國波多黎各。林國鐘強調，藥華藥很就認為製造不能全部集中在台灣，必須降低單一地區生產可能帶來的供應風險，因此提前進行全球製造布局，強化未來供應韌性。

在研發方面，藥華藥也已於美國波士頓設立研發實驗室，讓研發布局從台灣進一步延伸至美國，並開始導入AI等新工具。未來若要成為真正的國際製藥公司，不能長期只依賴一項成功產品，而必須持續擴充產品線。

在全球商業化方面，藥華藥目前產品已在十多個國家銷售，不同市場甚至採取自營及策略合作並進。南美洲透過合作夥伴拓展市場，加拿大則由原先合作進一步發展至收購當地公司，持續強化全球布局。

林國鐘指出，藥華藥將全球商業化策略歸納為「Global 3M」，涵蓋Medical、Marketing及Money等面向，他強調「賣藥絕對不是賣藥，而是賣Medical」，新藥商業化不能只建立業務銷售能力，醫學事務、行銷及資金都必須提前準備。

他特別提出，新藥從研發一路走向全球商業化，需要龐大資本投入，研發需要數十億元，興建生產設施也需要數十億元，但真正進入市場行銷階段，更要有百億元以上的準備。尤其美國市場不能等到藥證核准後才建立商業團隊，而是在預期產品可能取得核准之前，就必須投入大量資源。

目前藥華藥美國團隊已達約300人。公司除了持續推進真性紅血球增多症（PV）市場，並看好原發性血小板增多症（ET）成為下一階段擴大市場的重要機會。林國鐘認為，MPN患者若未能在疾病較早階段獲得適當治療，後續可能面臨疾病惡化，因此如何讓患者及早接受適當治療，也是公司推動市場的重要方向。

提到藥華藥的未來展望，林國鐘以全球生技巨擘Amgen的願景為例，下一階段將參考Amgen等國際生技公司發展模式，在自主研發之外，結合合作與併購擴充產品組合，降低單一產品依賴。

針對台灣生技產業政策，林國鐘提出，台灣從早期研發、臨床試驗到興建工廠，已有相當多政策資源支持創新。他以台灣過去推動C型肝炎治療為例，透過政府投入資源，使大量患者獲得治療，已證明政策集中投入可以解決重大醫療問題。

林國鐘表示，如果未來也能針對創新藥建立更多預算或支持機制，讓創新政策從研發端一路延伸至市場端，對仍處於早期發展階段的新創生技公司將有相當大的幫助。他認為，如果台灣能建立從研發補助、臨床開發、製造到創新藥市場端支持的完整環境，不僅有助本土生技公司成長，也有機會吸引海外創新公司來台發展，進一步擴大台灣生技產業規模。