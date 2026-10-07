快訊

稱對台承諾是美最大負擔 美學者籲放棄保台：兩岸和統不違台灣關係法

徐佳青涉貪汙圖利…北檢發交廉政署調查 尚未約談被告、證人

寶可夢30週年慶典10/10登場！PokéXciting!台北攻略 沒中籤也能看粉紅皮卡丘表演

聽新聞
0:00 / 0:00

藥華藥執行長林國鐘：加速研發、合作、併購 開拓下一個十年成長動能

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
經濟日報舉辦「2026生技論壇—AI時代 生醫產業新契機」，藥華醫藥執行長林國鐘以「從台灣走向全球的生物新藥營運經驗」為題發表專題演講。記者蘇健忠／攝影
經濟日報舉辦「2026生技論壇—AI時代 生醫產業新契機」，藥華醫藥執行長林國鐘以「從台灣走向全球的生物新藥營運經驗」為題發表專題演講。記者蘇健忠／攝影

藥華醫藥（6446）執行長林國鐘7日表示，藥華藥過去透過長期努力，已讓新藥Ropeg由單一成功產品，朝向多項適應症的國際製藥公司邁進。藥華藥未來除了加速新產品研發之外，也將透過合作及併購擴充更多產品組合，為公司開拓下一個十年的成長動能。

經濟日報7日舉辦「2026生技論壇—AI時代 生醫產業新契機」，林國鐘以「從台灣走向全球的生物新藥營運經驗」為題發表專題演講。林國鐘表示，回顧藥華藥早期新藥開發歷程，最初的研發是要在干擾素既有治療基礎上，開發純度更高、作用時間更長、副作用更少及療效更好的產品險。後來公司將干擾素切入骨髓增生性腫瘤（MPN）領域，逐步發展成目前的核心產品。

林國鐘表示，MPN雖屬相對罕見的血液腫瘤，但患者人數並不少。藥華藥也自2009年起將新藥研發重心轉向MPN。最終成就了Ropeg目前的市場進展。

在製造方面，藥華藥早期即決定自行建立生產能力，而非完全依賴外部代工。林國鐘認為，生物藥從臨床試驗用藥走向商業化生產，對製造及品質管理要求完全不同，因此多年來持續累積GMP製造及國際主管機關查廠經驗。

隨著產品陸續取得歐美藥證，藥華藥也持續擴充產能。除台灣既有生產基地外，竹北生醫區另有新生產設施正在興建，預計明年5月投產；公司並進一步將製造版圖延伸至美國波多黎各。林國鐘強調，藥華藥很就認為製造不能全部集中在台灣，必須降低單一地區生產可能帶來的供應風險，因此提前進行全球製造布局，強化未來供應韌性。

在研發方面，藥華藥也已於美國波士頓設立研發實驗室，讓研發布局從台灣進一步延伸至美國，並開始導入AI等新工具。未來若要成為真正的國際製藥公司，不能長期只依賴一項成功產品，而必須持續擴充產品線。

在全球商業化方面，藥華藥目前產品已在十多個國家銷售，不同市場甚至採取自營及策略合作並進。南美洲透過合作夥伴拓展市場，加拿大則由原先合作進一步發展至收購當地公司，持續強化全球布局。

林國鐘指出，藥華藥將全球商業化策略歸納為「Global 3M」，涵蓋Medical、Marketing及Money等面向，他強調「賣藥絕對不是賣藥，而是賣Medical」，新藥商業化不能只建立業務銷售能力，醫學事務、行銷及資金都必須提前準備。

他特別提出，新藥從研發一路走向全球商業化，需要龐大資本投入，研發需要數十億元，興建生產設施也需要數十億元，但真正進入市場行銷階段，更要有百億元以上的準備。尤其美國市場不能等到藥證核准後才建立商業團隊，而是在預期產品可能取得核准之前，就必須投入大量資源。

目前藥華藥美國團隊已達約300人。公司除了持續推進真性紅血球增多症（PV）市場，並看好原發性血小板增多症（ET）成為下一階段擴大市場的重要機會。林國鐘認為，MPN患者若未能在疾病較早階段獲得適當治療，後續可能面臨疾病惡化，因此如何讓患者及早接受適當治療，也是公司推動市場的重要方向。

提到藥華藥的未來展望，林國鐘以全球生技巨擘Amgen的願景為例，下一階段將參考Amgen等國際生技公司發展模式，在自主研發之外，結合合作與併購擴充產品組合，降低單一產品依賴。

針對台灣生技產業政策，林國鐘提出，台灣從早期研發、臨床試驗到興建工廠，已有相當多政策資源支持創新。他以台灣過去推動C型肝炎治療為例，透過政府投入資源，使大量患者獲得治療，已證明政策集中投入可以解決重大醫療問題。

林國鐘表示，如果未來也能針對創新藥建立更多預算或支持機制，讓創新政策從研發端一路延伸至市場端，對仍處於早期發展階段的新創生技公司將有相當大的幫助。他認為，如果台灣能建立從研發補助、臨床開發、製造到創新藥市場端支持的完整環境，不僅有助本土生技公司成長，也有機會吸引海外創新公司來台發展，進一步擴大台灣生技產業規模。

藥華藥 併購 研發

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台北榮總院長陳威明：智慧醫院帶動智慧醫療 台灣優勢轉化產業動能

衛福部長石崇良：今年生醫產業迎關鍵里程碑 政策多箭齊發拚護國神山

2026生技論壇聚焦AI時代生醫新契機 產官學研探討產業轉型

安成生技罕病新藥AC-203第4季解盲 明年上半年申請藥證拚國際授權

相關新聞

北市預售屋百萬以下均價消失！三年前還有3區 如今12區全面破百

房市買氣降溫，台北市預售屋價格卻持續攀高。永慶房產集團今（7）日公布實價登錄統計，三年前北市還有萬華、文山、北投三個行政區，預售屋平均單價不到百萬元，如今12個行政區已全面突破百萬元。其中，萬華從每坪90萬元升至115.4萬元，漲幅28.1%，居全市之冠。

住宅市場陷26萬棟保衛戰 戴德梁行：商用不動產交易卻創新高

住宅市場買氣仍待回溫，商用不動產卻交出亮眼成績。戴德梁行不動產估價師事務所所長楊長達今（7）日表示，今年全台建物買賣移轉量面臨「26萬棟保衛戰」。相較住宅交易低檔盤整，AI供應鏈擴產及壽險資金進場，帶動第三季商用不動產交易金額突破1058億元，創歷年單季新高，呈現住冷商熱的兩樣情。

北市預售單價全面破百萬 這三區新晉「百萬俱樂部」

台北市開發成熟，可供開發的土地稀缺、剛性需求穩定，加上營建與改建成本居高不下，持續推升預售價格。

啟新攜手先勁智能 打造細胞分析標準化平台 推進再生醫療效能評估技術

啟新生（7837）7日宣布，董事長蔡岳廷已與先勁智能共同創辦人暨執行長王毓棻簽署合作備忘錄（MOU），雙方結合細胞分析與臨床應用能力，接軌美國國家標準暨技術研究院（NIST）Flow Cytometry Standards Consortium（FCSC）國際標準化研究，建立具一致性與可比性的細胞分析能力，推動台灣再生醫療分析技術與國際接軌。

精準醫療下一步！醣基生醫從分子設計抗癌新藥

醣基（6586）生醫總經理吳宗益表示，精準醫療不僅要為病人選對治療，也要把藥物設計得更精準。新藥開發除了提高抗癌能力，也須兼顧安全性與穩定生產，才能將實驗室的研究成果，轉化為病人真正用得到的藥物。

老社區自己推都更！內政部提供最高1,100萬元「第一桶金」

社區想自行推動都更，政府提供最高1,100萬元「第一桶金」支持。內政部表示，這次新增100萬元補助，協助住戶整合、成立都市更新會及引進專業團隊，並將後續計畫規劃補助由800萬元提高至1,000萬元，經費來自中央都市更新基金，減輕社區啟動自主都更的負擔。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。