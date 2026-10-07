百貨周年慶再一波！宏匯滿3,000送400、最高回饋29%

百貨周年慶戰火延燒新北，宏匯廣場六周年慶將於10月22日至11月15日登場，今年以「宏匯大富翁」為主題，首11日全館滿3,000元送400元，名品更首度祭出滿5,000元送500元，加上指定銀行、聯名卡等優惠，最高回饋達29%。宏匯廣場看好周年慶買氣，全檔業績挑戰較去年成長18%。

宏匯廣場表示，今年周年慶鎖定滿額回饋、名品、大家電及會員經營等消費需求，10月22日至11月1日首11日，全館當日累計消費滿3,000元贈400元；名品首度推出單筆滿5,000元贈500元，大家電及健康器材單筆滿1萬元贈1,000元，3C單筆滿1萬元則贈500元。

搭配指定銀行刷卡優惠，全館當日累計滿3,000元再加贈100元電子禮券，3C、名品、大家電及健康器材單筆滿5萬元加贈1,000元電子禮券；5樓改裝新櫃刷玉山宏匯聯名卡，單筆滿2,500元再贈100元，多重優惠疊加最高回饋達29%。

高消費客群也是今年周年慶鎖定重點，首11日當日累計消費滿3.5萬元，加贈300元美食購物金；滿10萬元可選購物車或1,000元購物金，滿15萬元則可選電子式除濕機或2,700元購物金。

第二波優惠自11月2日至15日接棒，全館當日累計滿3,000元贈300元；名品、大家電及健康器材單筆滿1萬元贈500元，3C單筆滿1萬元也贈500元，延續周年慶買氣。

除了直接折抵回饋，宏匯今年也強化會員黏著度，周年慶期間祭出70項抽獎好禮，總價值逼近120萬元。超級匯會員累計消費滿5,000元即可參加抽獎，獎項包括雙人床墊、家庭劇院、東京雙人來回機票及飯店住宿等；滿8,800元則可挑戰進階獎池，包括價值25.88萬元的FUJI雙AI極技按摩椅及價值15.8萬元的VESPA Primavera 125機車。

今年宏匯也以「大富翁」概念串聯會員點數，超級匯會員透過APP每扣10點可獲一次抽獎機會，最終「點數大富翁」可獨得6萬點，並一次取得活動期間所有會員投入的累積點數。

搶攻家庭客群，宏匯周年慶首日也推出會員擲骰活動，擲出1或6即可免費獲得LOPIA 10吋瑪格麗特披薩；10月24、25日則舉辦首屆親子音樂節，後續並串聯萬聖節活動，希望透過促銷與體驗活動雙軌並進，帶動周年慶來客及消費動能。