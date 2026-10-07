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王文淵現身台北紡織展 台塑集團總裁吳嘉昭：石化景氣明年有望改善

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

台塑企業管理中心主任委員王文淵、台塑四寶今日均現身台北紡織展。據悉，這也是王文淵在去年8月交棒後首度公開露面。

王文淵表示，產能過剩下，各項產品都要朝向高值化發展，並認為，以紡織業而言，環保永續產品較有機會。

台塑集團總裁吳嘉昭也受訪表示，石化業景氣至2027年有望改善，明年集團營運有望優於今年。

他表示，中國大陸大型石化產能已無法繼續擴建；小型廠商難以支撐營運；此外也認為2027年需求量有望稍微回溫。他認為，今年上半年產業已出現部分復甦跡象，惟力道仍不強勁，並預期明年營運將比今年更好。

至於南亞電子材料，他則認為，明年表現會更好，目前也有許多新產品開發，其中高階玻璃纖維紗、玻纖布供應均吃緊。隨著高端電子材料的新應用發展，對產品級數、電性等要求都會持續提高。

除電子材料外，南亞（1303）在醫材、複合材開發方面也陸續推進。吳嘉昭表示，醫療材料目前有四項產品，其中三項已完成認證、開始推廣。

王文淵 吳嘉昭 台塑

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