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北市預售屋百萬以下均價消失！三年前還有3區 如今12區全面破百

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
資料來源／永慶房屋集團
資料來源／永慶房屋集團

房市買氣降溫，台北市預售屋價格卻持續攀高。永慶房產集團今（7）日公布實價登錄統計，三年前北市還有萬華、文山、北投三個行政區，預售屋平均單價不到百萬元，如今12個行政區已全面突破百萬元。其中，萬華從每坪90萬元升至115.4萬元，漲幅28.1%，居全市之冠。

永慶房產集團比較2023年8月至2024年7月、2025年8月至2026年7月兩個年度區間，北市預售屋平均單價由117.4萬元升至124.8萬元，漲幅6.3%；12個行政區均價全數上揚，但各區漲幅差距明顯。

原本未破百的三區中，文山區從每坪84.8萬元漲至105.9萬元，漲幅24.8%；北投區則由99.8萬元升至114.9萬元，上漲15.1%。加上萬華，過去房價相對親民的區域，如今也全數加入預售屋「百萬俱樂部」。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，房貸緊縮、買氣受限，但營建成本居高不下，建商多採取「減量推案、堅守價格」策略。北市土地取得成本高昂，精華區高價新案的外溢效應，也推升周邊區域定價。

陳金萍指出，萬華受惠西區門戶計畫、捷運萬大線等建設，加上建商以「高單價、低總價」的小宅控制總價門檻，區域推案又少，個別高價指標案對均價的拉抬效果更為顯著。

從價格排名來看，大安區以每坪178.9萬元最高，中正區155.4萬元、信義區151.5萬元分居二、三名；中正區漲幅25.5%，僅次於萬華。相較之下，松山、士林漲幅僅0.7%、0.2%，價格變化相對有限。

預售價格高掛，也拉大與成屋的差距。永慶統計，近一年北市預售屋均價比成屋大樓每坪高出39.3萬元，大安、中山價差更達69.8萬元、64萬元。陳金萍表示，部分成屋屋主在信用管制下增加讓利意願，對自住買方而言，可將成屋大樓納入比較，衡量屋齡、地段與實際居住空間。

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