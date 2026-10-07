住宅市場陷26萬棟保衛戰 戴德梁行：商用不動產交易卻創新高

住宅市場買氣仍待回溫，商用不動產卻交出亮眼成績。戴德梁行不動產估價師事務所所長楊長達今（7）日表示，今年全台建物買賣移轉量面臨「26萬棟保衛戰」。相較住宅交易低檔盤整，AI供應鏈擴產及壽險資金進場，帶動第三季商用不動產交易金額突破1058億元，創歷年單季新高，呈現住冷商熱的兩樣情。

根據統計，今年上半年買賣移轉棟數為12萬4619棟，相較去年同期13萬棟更低。此外，根據六都地政局統計，9月六都買賣移轉棟數合計1萬7945棟，月增14.1%、年增11.6%，其中有五都較去年同期成長，但台南仍呈年減。前9個月六都累計棟數為15萬1612棟，僅年減0.1%，幾乎已追平去年同期。

不過，楊長達分析，央行放寬第二戶的規範，「希望能對房市有一些影響」，然而若從走勢來看，今年恐怕還是要看能否保住26萬棟的數字，但應該不會比2016年的24萬戶更低。

商用市場則由企業擴產撐起。戴德梁行統計，第三季商用不動產交易金額達1058億元，前三季累計2645億元，已達去年全年約1.7倍；其中AI相關產業前三季購置金額達1794億元，占整體近七成，廣達、欣興及日月光等持續購廠，成為主要動能。

壽險買盤也明顯回歸，前三季購置商用不動產達356億元，高於去年全年56億元，其中凱基人壽以206億元購入以輝達為主要租戶的潤泰南港玉成廣場，為第三季最大宗交易。

此外，仲量聯行昨（6）日也公布，前三季商用不動產與土地交易合計3751億元，已超越去年全年。投資部資深副總經理黃郁琪表示，資金仍持續投入不動產，但更集中於科技擴產、收益型資產及都更聯開，重視產業支撐與穩定現金流。