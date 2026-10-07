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北市預售單價全面破百萬 這三區新晉「百萬俱樂部」

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
永慶房產集團根據內政部實價登錄資料，統計台北市近三年預售屋平均單價變化。數據顯示，北市12個行政區的預售單價近一年已全數衝破百萬大關，其中萬華區三年漲幅28.1%居冠。若對比成屋大樓單價，台北市整體預售屋均價比成屋每坪高出近40萬元，大安與中山區每坪價差更突破60萬元，凸顯成屋大樓產品的價格優勢。永慶房產集團／提供
永慶房產集團根據內政部實價登錄資料，統計台北市近三年預售屋平均單價變化。數據顯示，北市12個行政區的預售單價近一年已全數衝破百萬大關，其中萬華區三年漲幅28.1%居冠。若對比成屋大樓單價，台北市整體預售屋均價比成屋每坪高出近40萬元，大安與中山區每坪價差更突破60萬元，凸顯成屋大樓產品的價格優勢。永慶房產集團／提供

北市開發成熟，可供開發的土地稀缺、剛性需求穩定，加上營建與改建成本居高不下，持續推升預售價格。

永慶房產集團根據內政部實價登錄資料，統計台北市近三年預售屋平均單價變化。數據顯示，北市12個行政區的預售每坪單價近一年已全數衝破百萬大關，其中萬華區三年漲幅28.1%居冠。

若對比成屋大樓每坪成交單價，台北市整體預售屋均價比成屋每坪高出近40萬元，大安與中山區每坪價差更突破60萬元。

儘管央行第七波信用管制讓市場買氣降溫，北市預售屋價格仍持續上揚。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，在房貸緊縮、買氣受限的環境下，建商因應營建成本高漲與市場預期心理，多採取「減量推案、堅守價格」的銷售策略，令預售房價居高不下。

此外，陳金萍指出，台北市土地取得成本高昂，精華區高單價新案的外溢效應，更推升周邊蛋白區定價，過去房價相對親民的萬華、文山與北投區，預售屋每坪成交均價也一舉跨越百萬元門檻。

陳金萍指出，奪下台北市預售漲幅冠軍的萬華區，近年受惠於西區門戶計畫、捷運萬大線等重大建設推進，加上商業區高容積率優勢，吸引指標建商插旗，新案紛紛開出每坪百萬行情。此外，建商多以「高單價、低總價」的小宅產品控制總價門檻，加上區域推案稀少，高價指標案如緊鄰西門町商圈的「ASTER ONE」，對整體均價的拉抬效果更為顯著，順勢帶動區域預售屋每坪成交單價暴漲近三成。

漲幅位居第二的中正區，近三年預售屋每坪成交單價也上漲25.5%，表現亮眼。

陳金萍分析，中正區身為首都核心，坐擁頂級政商與文教資源，因區域素地極少，近年房市供給主要仰賴「公辦都更與危老重建」。

陳金萍指出，由於都更重建的時間與營建成本高昂，讓建案定價屢創新高，加上博愛特區等核心地段機能無可取代，已成為高端客群的「資金避風港」，即使面臨政策緊縮，高端自用與長期置產買盤追價意願仍高，展現極強的資產保值性。

值得注意的是，近一年台北市整體預售屋每坪成交均價比成屋高出39.3萬元，又以大安和中山區的價差最驚人，每坪成交單坪價差分別為69.8萬和64.0萬元。

陳金萍說明，整體而言，相較於預售屋，北市成屋在房貸緊縮與信用管制衝擊下，部分屋主讓利意願增加，因此房價表現相對平穩。

永慶房產集團根據內政部實價登錄資料，統計台北市近三年預售屋平均單價變化。數據顯示，北市12個行政區的預售單價近一年已全數衝破百萬大關，其中萬華區三年漲幅28.1%居冠。若對比成屋大樓單價，台北市整體預售屋均價比成屋每坪高出近40萬元，大安與中山區每坪價差更突破60萬元，凸顯成屋大樓產品的價格優勢。永慶房產集團／提供
永慶房產集團根據內政部實價登錄資料，統計台北市近三年預售屋平均單價變化。數據顯示，北市12個行政區的預售單價近一年已全數衝破百萬大關，其中萬華區三年漲幅28.1%居冠。若對比成屋大樓單價，台北市整體預售屋均價比成屋每坪高出近40萬元，大安與中山區每坪價差更突破60萬元，凸顯成屋大樓產品的價格優勢。永慶房產集團／提供

北市 預售 均價

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