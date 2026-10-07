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北市 A 辦租金每坪月租金2,860元、與上季持平 信義區衝3,490元居冠

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

戴德梁行不動產估價師事務所所長楊長達今（7）日在戴德梁行第3季商用不動產季報記者會中表示，第3季台北市A級辦公大樓市場未有新增供給，部分企業搬遷後釋出原承租空間，而第3季新進駐與擴租面積未能完全抵銷釋出量，使全市平均空置率微升至7.3%，較上季增加0.1個百分點。

第3季台北市A級辦公大樓市場平均租金維持每坪每月2,860元，與上季持平，其中信義區以3,490元居各商圈之首，西區以2,750元次之，整體市場尚未出現明顯租金下修壓力。

戴德梁行研究部協理李易璇表示，近三年台北市新A級辦公大樓對外招租面積約88,000坪，目前已有超過50,000坪正式進駐，約占六成，顯示企業搬遷及升級需求持續吸收新供給。

李易璇指出，自富邦A25啟用以來，台北市共有10棟新A級辦公大樓進場，扣除企業自用總部後，這批新大樓的進駐面積持續增加。新大樓成交租金約為每坪每月3,300至4,000元，高於全市平均水準，也是近年平均租金上揚的因素之一。部分租戶已完成簽約但尚未進駐，相關面積尚未計入第3季去化統計，後續進駐可望進一步提高這批新大樓的出租率。

前三季全市累計淨去化面積約15,000坪。第4季預計有全球人壽總部大樓及台北大學建國校區產業研發中心完工，兩棟大樓面積合計約27,100坪，其中全球人壽總部有相當部分由企業自用。考量已簽約租戶陸續進駐，以及新完工大樓的企業自用需求，預期全年淨去化面積可望達約25,000坪，接近或略高於2025年水準。

李易璇表示，依目前開發時程，2028年預計迎來新供給高峰，新增招租空間能否延續近年的出租表現，仍須觀察企業需求及搬遷後釋出空間的再出租情形。

第3季內湖科技園區廠辦平均空置率由11.1%降至10.3%，主要受新光人壽明湖大樓整棟去化及國揚洲際企業總部部分樓層進駐帶動。西湖段、文德段及舊宗段空置率分別降至5.5%、8.5%及16.8%；平均租金維持每坪每月1,540元、1,090元及1,030元，售價行情亦保持穩定。

戴德梁行表示，內科憑藉成熟產業群聚及具競爭力的租金，目前尚未出現明顯企業外移。不過，隨南港及北士科新供給增加，重視建物規格及交通便利性的企業將有更多選擇，內科不同屋齡及規格廠辦的租售表現可能進一步分化。

第3季台北市主要零售商圈表現維持平穩。忠孝及西門商圈空置率分別由8.84%、4.96%降至8.29%、4.64%；中山南京商圈則由4.70%微升至4.73%。其中，西門商圈雖持續出現店面更替，但釋出物件多能於較短期間內重新出租，支撐空置率回落。

遠東Garden City主體商場「莫內花園」於第3季正式開幕，連同場館外圍餐飲區及影城棟等，全區營業面積合計36,000坪。戴德梁行表示，大巨蛋賽事及大型活動帶來的人流，加上忠孝、信義商圈既有消費動能，為商場營運提供基礎；後續能否透過業態與品牌組合，將活動人流轉化為穩定的日常消費，將是營運觀察重點。

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