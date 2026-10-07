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科技業擴廠、大型投資案挹注 第3季商用不動產交易金額飆1,058億新高
戴德梁行今（7）日發布2026年第3季商用不動產市場統計，單季交易金額達1,058億元，再創歷年單季新高；累計前三季交易金額約2,645億元，已達2025年全年1,586億元的約1.7倍。
戴德梁行研究部協理李易璇表示，科技業擴產為第3季主要動能，自用型交易占單季交易金額七成，廣達電腦（2382）、欣興電子（3037）及日月光（3711）等業者持續購置廠房；其中單季交易中，凱基人壽以206億元購入以輝達為主要租戶的潤泰南港玉成廣場辦公大樓，為第3季最大宗交易。
光是第3季前五大交易金額合計約624億元，占整體單季交易金額近六成，科技業自用購廠與大型投資案件共同推升交易量至歷史新高。
戴德梁行不動產估價師事務所所長楊長達今（7）日在戴德梁行第3季商用不動產季報記者會中表示，「今年前三季，AI相關產業購置商用不動產的金額已達1,794億元，占整體交易近七成，持續為市場主要成長動能。」
從半導體、AI伺服器到相關零組件，供應鏈企業持續取得廠房，因應訂單及產能擴充需求。另一方面，今年前三季壽險業購置商用不動產的金額達356億元，也高於去年全年56億元。其中，凱基人壽購入由輝達承租的辦公大樓，顯示大型科技企業承租、具穩定租金收益的資產，仍能吸引壽險資金進場。
展望後市，李易璇指出，科技業自用需求仍為商用不動產市場的主要支撐。若美國大型雲端服務供應商持續投入AI基礎建設，並帶動台灣供應鏈訂單成長，企業擴產及購置廠房的需求可望延續。投資市場方面，租戶條件及租金收益穩定性，仍將是壽險業評估不動產投資的重要考量。
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