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看到這現象就不買房了？戴德梁行楊長達：今年房市面臨26萬棟保衛戰
戴德梁行不動產估價師事務所所長楊長達今（7）日在戴德梁行首季商用不動產季報記者會中分析，「近年市場資金都被股市吸走了」，今年初要買房子的人，看到「2027年AI相關供應鏈企業訂單都滿單」情況下，資金會再投入台股。
他直言，因為企業訂單都給你撐著，在未來業績有支撐下，換屋族會想「我有必要這時候換房嗎」。
戴德梁行研究部協理李易璇表示，在房價未明顯下修，「價未修、量不出」下，認為即便央行鬆綁第七波信用管制政策，對第4季房市買氣活水貢獻也不大。
楊長達認為，由於市場資金仍集中在台股，即使九月央行鬆綁第二戶房貸至七成，對市場買氣挹注也有限，預測今年全年全國建物買賣移轉棟數面臨26萬棟保衛戰。
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