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房務績效年薪挑戰百萬！煙波集團礁溪新館徵才釋出170職缺

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
煙波集團員工2025平均年終約2.7個月，最高甚至達6個月，並配合獨家「職人獎金」制度，房務員年薪可望挑戰上看百萬元。圖／業者提供
煙波集團員工2025平均年終約2.7個月，最高甚至達6個月，並配合獨家「職人獎金」制度，房務員年薪可望挑戰上看百萬元。圖／業者提供

煙波國際觀光集團拓展旅宿版圖，旗下全新據點「煙波大飯店—礁溪館」規劃於2027年開幕。為迎接新館啟動及營運需求，自今年10月啟動首波大規模人才招募計畫，釋出170名職缺，今（7）日於宜蘭縣礁溪鄉公所舉辦現場徵才活動，職缺涵蓋餐飲、休閒、客務、房務、工務等多元領域，其中近半為主管職缺，廣邀具旅宿、餐飲、觀光服務有經驗的人才加入，共同投入新館籌備與營運。

煙波大飯店-礁溪館坐落於宜蘭五峰旗景區，未來將以高端溫泉體驗與宜蘭自然風土為核心，結合煙波品牌既有的服務精神與旅宿理念，布局高端休閒度假市場。此次提前啟動大規模招募，不僅為新館開幕預做人力部署，也反映集團持續擴充營運版圖與人才團隊的長遠規劃。

在基層人員招募方面，煙波持續優化各項福利，如員工旅遊、餐食津貼等，並啟動績效獎金、久任獎金等制度強化人才留任。新進基層職務起薪約為3.1萬元，煙波集團2025年員工平均年終約2.7個月，最高達6個月。另設有「職人獎金」制度，2025年已累積發放175萬元，透過成果共享機制鼓勵專業表現。房務人員則搭配持續調升的獎金制度，高績效者可挑戰上看百萬年薪。

除基層專業職務外，煙波亦同步啟動高階主管招募專案，鎖定全台具備8年以上中大型飯店營運管理人才，重視應徵者個人資訊與求職隱私，過程將經深度對話確認彼此的經營理念與文化契合。到職後滿試用期且通過考核者，副協理及協理以上職等將核發6萬到職獎金、副總及總經理職等則核發10萬到職獎金，藉此提前建立集團未來發展所需的管理人才團隊。關於高階主管招募專案詳情可上專屬頁面查詢：https://web.lakeshore.com.tw/recruitment/index.html

煙波表示，新館的成立不只是增加一處旅宿據點，更期待成為人才發展與地方觀光產業之間連結。飯店服務的核心來自於「人」。從旅客入住、餐飲服務、客房體驗以及旅程中的每一個細節，都需要不同專業團隊協力完成。此次礁溪釋出逾170個工作機會，也期待吸引宜蘭在地人才、返鄉就業族群，以及有志轉戰旅宿業的工作者加入，為礁溪觀光市場注入更多服務量能。

煙波此次徵才亦開放線上履歷投遞，招募詳情可至104人力銀行查閱。

2027將開幕的煙波大飯店礁溪館坐落於五峰旗景區內，以高端溫泉與宜蘭自然風土為旅宿體驗的重要元素。圖／業者提供
2027將開幕的煙波大飯店礁溪館坐落於五峰旗景區內，以高端溫泉與宜蘭自然風土為旅宿體驗的重要元素。圖／業者提供

礁溪 徵才 職缺

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