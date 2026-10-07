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人道走廊沒人要走？估價師：房市面臨26萬棟保衛戰

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文／攝影
房市示意圖。記者游智文／攝影

戴德梁行今日發布第3季商用不動產市場調查，單季交易達1058億，創單季歷史新高，累積前三季已達2645億元，也創新高。

商用市場火熱，土地市場持續低迷，缺乏公有土地標售，民間企業自行議價交易又疲軟，第3季僅繳出256 億元的成績，也讓前三季的總交易量仍無法突破千億。

戴德梁行估價師事務所所長楊長達表示，目前市場現況是，AI不退燒，不動產就不是角色；央行雖然鬆綁，給建商、換屋族開了一條「人道走廊」，但不代表大家就會跟著走。

他表示，去年買賣移轉棟數跌至26.1萬棟，今年上半年買賣移轉棟數較去年同期還少了6千棟，雖然央行9月中鬆綁信用管制，但目前並無沒明顯反應，今年全年移轉棟數將面臨26萬棟保衛戰。

戴德梁行指出， 第3季商用不動產主力為科技業自用型交易，占交易金額七成，廣達電腦、欣興電子及日月光等業者持續購置廠房；凱基人壽則以 206 億元購入以輝達為主要租戶的潤泰南港玉成廣場辦公大樓，為本季最大宗交易。

第3季土地交易延續第2季低迷戲碼，交易量僅256億元，其中工業土地占了過半的交易量，凸顯出建商現階段對於住商類土地投資的意興闌珊。

戴德梁行分析，土地市場㇐向是以建商及壽險業為主要投資買盤，著眼於興建房地銷售或出租

收益，過往為了建構企業總部及廠房的自用型購地占土地交易的比重並不高。

但近幾年隨著央行及金管會對於投資性購地實施的各項禁限令，政府將資金導向股市的結果，土地的投資及自用買盤逐漸產生結構性的變化。

人道 房市 戴德梁行

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