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台南8年解編公設保留地465公頃 估省1500億徵收費

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市下營公設解編進入市地重劃。圖／台南市政府提供
台南市下營公設解編進入市地重劃。圖／台南市政府提供

台南市政府推動都市計畫公共設施保留地檢討8年，已有32案完成都市計畫檢討，變更面積合計465.16公頃。市府表示，將持續檢討長年未徵收、未開闢的公園、學校、市場及停車場等公設保留地，預估最終可解編約500公頃私有公設保留地，並可節省約1500億元公共設施徵收經費。

台南市長黃偉哲表示，早期都市計畫劃設的公設用地，部分因人口結構、社會環境及都市發展改變，或受限於政府財政，長期未能取得，導致地主土地使用受限。市府近年逐案重新檢視，仍有公共使用需求者予以保留，已無原規劃需求者則依現況調整，逐步處理長年累積的土地使用問題。

市府都發局表示，自2018年12月25日至今，透過定期通盤檢討及公共設施專案通盤檢討，已有32案完成都市計畫檢討，變更面積達465.16公頃。其中18處、84.85公頃可透過土地重劃辦理整體開發，永康永大、五王、竹園、下營第19期、學甲東陽等案已陸續進入市地重劃作業；另有52處整體開發案件完成審定但尚未發布，面積223.77公頃，後續將持續推進。

最近永康大灣地區「文中7」學校用地近期完成解編。市府8月21日公告實施都市計畫變更，將原本長年未徵收、未開闢的學校用地，調整為住宅區及必要公共設施用地，並配合永大市地重劃，重新規劃公園、停車場及道路。

「文中7」位於永康大灣地區核心，範圍約在永大路二段以東、民族路以北。該學校用地自1978年間劃設至今未徵收開闢，考量鄰近已有大灣高中可提供就學服務，經教育局評估已無增設學校需求，因此辦理土地用途調整。

未來配合市地重劃，將規劃0.78公頃公園兼兒童遊樂場、0.19公頃停車場、1.04公頃道路，以及0.1公頃兼供自行車道使用的廣場，在鬆綁地主土地使用限制的同時，也補足地方公共設施。市府估計，相關開發可節省土地徵收及公共設施開闢費約10.15億元，永大市地重劃計畫書也已獲內政部核定。

都發局指出，公設解編並非單純取消公共設施，而是重新檢視土地在現況及未來發展下的實際需求，透過都市計畫變更及土地重劃，讓長期受限土地合理利用，同時保留必要的公共設施，以兼顧地主權益與都市發展。

市府表示，未來將持續加速公設保留地檢討、都市計畫變更及整體開發作業，預估約500公頃私有公共設施保留地可獲得解編，逐步活化長年受限土地，也減輕政府未來徵收及開闢公共設施的財政負擔。

台南市永康區永大路二段以東與民族路以北的「文中7」學校用地解編並做為開發主體，併同納入周邊公共設施保留地辦理跨區市地重劃。圖／台南市政府提供
台南市永康區永大路二段以東與民族路以北的「文中7」學校用地解編並做為開發主體，併同納入周邊公共設施保留地辦理跨區市地重劃。圖／台南市政府提供

台南 公設 都市計畫

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