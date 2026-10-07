Grab擬併foodpanda 學團籲別讓消費者剩一種選擇

東南亞外送龍頭Grab擬收購foodpanda台灣業務。學生團體今天發布公開信指出，併購案關係能否自由選擇平台及年輕工作者的收入，呼籲公平會審慎審查，別讓消費者只剩下一種選擇。

東南亞叫車與外送龍頭Grab收購foodpanda台灣業務申請案，公平交易委員會已於6月中旬正式受理。但因涉及雙占市場、股權結構對競爭影響等諸多待評估事項，公平會決議依法延長審議期間60個工作日，結果預計10月底出爐。

台灣青年民主協會、台灣青年思潮協會、以及台灣大學學生會長孫傳哲等多名學生組織代表今天連署，共同發出一封公開信指出，合併後表面上雖仍是Grab和Uber Eats雙占，但Uber目前持有Grab約13%股份，這項股權連結是否會降低雙方彼此競爭的誘因與能力，仍須深入評估。

公開信指出，交叉持股可能限制競爭，導致消費者利益受損、勞動環境惡化，餐飲業者面對抽成與廣告費時，議價能力可能下降；外送員則可能在報酬、派單與獎勵制度上失去選擇。

另外，Grab在中國設有研發中心、與華為花瓣地圖有合作關係。公開信也擔心外送平台大量收集個人資料與隱私，高度在地化的資料一旦傳送到境外，後續複製、保存與使用範圍便難以監督。Grab案通過後市場力量提高，將使消費者更難藉由轉換平台，拒絕較低程度的隱私保護。

公開信呼籲政府應促成更具獨立競爭性的替代買方參與，鼓勵具資力、技術與治理能力的本土企業提出方案，同時建立資料在地治理與台灣自主AI能力，保留多元業者公平競爭與創新的空間。