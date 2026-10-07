公保地閒置最久54年 桃園加速解編、3案陸續開工

桃園市不少公共設施保留地劃設數十年卻遲未開發，影響地主權益及地方發展。市長張善政今表示，八德大福、新屋及平鎮義興3處公保地解編市地重劃案近期陸續開工，其中八德大福、新屋土地已閒置約40年，平鎮義興更長達54年。市府目前累計推動7案，另有3案規畫中，預計明年至後年開發案件將達10案。

張善政今天主持市政會議時表示，早期受限政府財政資源，部分土地預先劃設為公共設施保留地，卻因長期未能開發，不僅影響地主權益，也限制土地利用及城市發展。市府近年要求地政局持續盤點，針對已無保留必要或符合解編條件的土地，加速辦理解編及後續開發。

近期開工的3案中，八德大福案面積4.94公頃，工程經費約2.23億元，重劃後除延伸大勇國小校地，也將取得桃德路旁1.72公頃「文小4」用地，供未來規畫興建國小使用，另將興建道路及滯洪設施。

新屋案鄰近新屋國小，解編重劃後將規畫兒童遊戲區、通學步道及接送區，改善學童上下學通行及家長接送環境。平鎮義興案則將取得停車場等公共設施用地，希望改善義興國小周邊停車空間不足，以及上下學尖峰時段交通壅塞問題。

張善政表示，從去年10月龍潭龍星公保地解編案開工後，市府陸續辦理桃園中平、桃園國強、蘆竹五福，加上近期開工的八德大福、新屋及平鎮義興，目前累計已推動7案。

此外，大園竹圍、八德大湳及龍壽等案仍持續規畫，預計明年至後年開發案件將達10案。其中龍壽重劃區橫跨桃園、八德及蘆竹3區，面積近12公頃，劃分25個坵塊，市府視為後續公保地解編的指標案件之一。

張善政說，公保地是過去長期累積的問題，市府不會迴避，將逐案檢視處理。桃園快速發展，不能讓土地「睡了四、五十年，還繼續睡下去」，即使土地面積不大，只要長期閒置、位於人口密集住宅區，甚至衍生環境髒亂問題，符合條件就應加速解編及後續處理，讓土地重新利用並改善周邊生活環境。