2026生技論壇聚焦AI時代生醫新契機 產官學研探討產業轉型

經濟日報今天上午舉辦「2026生技論壇—AI時代 生醫產業新契機」論壇，衛生福利部部長石崇良與經濟日報社長劉永平、台寶生醫執行長楊鈞堯、台灣精準醫療產業協會理事長蔡政憲、中華開發生醫基金總經理吳欣芳、中國醫藥大學附設醫院院長周德陽、台北榮民總醫院院長陳威明，以及藥華醫藥創辦人暨執行長林國鐘、醣基生醫總經理吳宗益、勤業眾信生技醫療產業負責人陳重成、和迅生命科學董事長黃濟鴻、TLC 台微體研發處副總經理曾雲龍等產官學研代表出席，共同探討AI浪潮下台灣生醫產業的新機會。

論壇指出，全球生醫產業歷經科技突破與市場洗牌後，正進入新的發展周期。從mRNA平台技術在癌症治療上的突破、AI智慧治理與醫療物聯網（IoMT）打造數位醫療，到多體學及DNA甲基化技術推動精準醫療，科技快速改變生醫產業版圖，也重新定義產業發展邊界。論壇同時聚焦台灣再生醫療發展。隨著《再生醫療法》施行，細胞治療進一步走向法制化與規模化發展，產業界認為，法規環境逐步完善，有助於新興醫療技術加速從研發走向臨床應用與商業化。

在資本與產業整合方面，全球生醫市場也掀起新一波併購熱潮。論壇指出，隨著資本市場尋求高價值生醫資產及跨領域整合，台灣擁有完整臨床醫療體系、ICT產業技術優勢及逐步完善的生醫法規環境，可望強化台灣與全球生醫市場的鏈結。

「2026生技論壇」以「AI時代 生醫產業新契機」為核心，聚焦五大領域，包括生技新藥平台策略、數位健康AI治理、再生醫療規模化、精準醫療創新，以及跨境併購驅動產業成長，透過產官學研交流，掌握全球生醫產業快速變動下的技術與市場趨勢，協助台灣生技產業尋找新的成長動能。

台北榮民總醫院院長陳威明上午出席經濟日報主辦的「2026生技論壇—AI時代 生醫產業新契機」論壇，以《從智慧醫院到智慧國力：AI 重塑臨床與台灣醫療競爭力》為題專題講座。記者蘇健忠／攝影

藥華醫藥創辦人暨執行長林國鐘上午出席經濟日報主辦的「2026生技論壇—AI時代 生醫產業新契機」論壇，以《台灣生技新藥產業全球布局》為題專題講座。記者蘇健忠／攝影