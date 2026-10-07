第3季 CCIM 不動產投資信心指數攀升 專業投資人最看好總經環境、商辦

台灣不動產投資協會（CCIM）發布最新「台灣商用不動產投資信心指數（ICI）」調查顯示，2026年第3季臺灣CCIM商業不動產投資信心指數（ICI）調查之總平均指數為105.71點，較前一季上升1.24點（2026第2季：104.47）。

本次調查中，四項納入總指數之指標（總體經濟、辦公室、土地開發、店面）中辦公室及總體經濟指標較前期上升。就2026年第3季總體環境觀察，AI與半導體供應鏈擴張持續帶動出口及企業投資，進而支撐第3季總體經濟成長信心。

四項指標中，「總體經濟」、「辦公室」與「土地開發」仍維持在100以上。信心最高之指標為「總體經濟環境」，第3季為118.57點，較前一季上升3.29點（2026第2季：115.28），仍維持偏向樂觀的趨勢；信心居次為「辦公室」，第3季為117.86點，較前一季上升4.53點（2026第2季：113.33）；信心居第三為「土地開發」，第3季為107.14點，較前一季微幅下降2.12點（2026第2季：109.26）；而「店面」為79.29點，較前一季下降0.71點（2026第2季：80.00），仍為第3季水準最低之指標。

另因旅館較不屬於典型商業不動產，於本指數計算中並未將其列入總指數之計算，但仍對其進行調查及個別發布。「旅館」之第3季投資信心為91.07點，較前一季下降6.15點（2026第2季：97.22），仍處於接近持平、偏保守水準。

而全國三大都會區之土地開發信心指數，第3季僅中部上升，顯示開發型投資與捷運規劃及產業投資落點有關；北部地區第3季信心指數為112.86點，較前一季下降8.25點（2026第2季：121.11），但仍為第3季三都會區最高。

第3季南部地區土地開發信心指數為102.86點，較前一季下降2.7點（2026第2季：105.56）；第3季中部地區土地開發信心指數為105.71點，較前一季上升4.6點（2026第2季：101.11），三都會區皆仍維持100以上之偏向樂觀水準。

另本指數綜合調查結果可分為短期（三個月）與長期（一年）之信心。短期三個月的信心指數為105.60點，較前一季上升1.5點（2026第2季：104.10）；長期、一年之信心指數為106.19點，較前一季上升2點（2026第2季：104.19）。兩者均維持100以上，且差距不大，顯示CCIM會員對商業不動產之短期與中期投資判斷仍維持正向。

主持本項ICI指數調查的政大地政系教授林左裕指出，本次調查結果之信心指數微幅上升除了受國內半導體相關產業出口暢旺拉抬之外，也與央行對通膨及房市的貨幣政策有關。除了維持重貼現率在2%，已連續第10次利率水準不變下；同時鬆綁第二戶購屋之貸款成數上限，自六成調升至七成，可見從資金成本及「限貸令」的政策態度上，都顯示政府「打炒房」最嚴厲的階段已過。

林左裕分析，尤其美國9月的製造業與服務業綜合採購經理人指數(PMI)上升至58.4，為近五年來之高點，預期也將持續引領全球經濟持續擴張；值得關注的是，我國之生產者物價指數(PPI)年增率在上月為16.75%，係藉政府補貼才未外溢至消費者物價指數(CPI)，因此在美、伊波斯灣戰事尚未平息前，油價所引發的升息壓力仍攸關未來投資者的信心動向。

CCIM理事長謝昆峯表示，2026年第3季台灣總體經濟在AI基礎建設與先進製程紅利交織下，續呈強勁擴張的噴發態勢。因受惠於全球雲端服務業者 (CSP)大舉擴增資本支出，行政院主計總處已進一步將 2026 全年經濟成長率 (GDP) 預測大幅上修至 11.05%，創下 39 年來新高。

外在環境方面，由於台灣在高效能運算晶片的全球關鍵地位，外銷動能邁入歷史巔峰，8月單月出口更一舉飆上 824 億美元的單月新高。物價部分，雖然受地緣政治及夏季天候蔬果波動影響，但在政府油電價格平穩調控政策壓抑下，全年 CPI 年增率預估控制在 2.07% 附近，通膨壓力尚屬溫和可承受。

在企業投資與資本市場方面，半導體供應鏈積極提高資本支出以擴充先進製程與封裝產能，除帶動核心科學園區與工業地產 (如高規格廠辦)需求大爆發外，指標性商辦租賃也因科技大廠擴展研發總部，使得精華區空置率逼近新低。