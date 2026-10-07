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台灣大賽還沒開打餐廳先爆！逾10萬人潮湧大巨蛋 王品七品牌搶商機

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
11月30日前到青花驕，內用消費滿額，憑活動畫面招待海鮮三寶或牡丹松阪豬。王品集團／提供
11月30日前到青花驕，內用消費滿額，憑活動畫面招待海鮮三寶或牡丹松阪豬。王品集團／提供

中職年度盛事台灣大賽將於10月17日登場，隨味全龍拿下年度勝率第一，主場賽事全數安排在台北大巨蛋，大批球迷可望湧入，也讓周邊餐飲業提前備戰。王品集團看準賽事商機，旗下「莆田」、「西堤」、「青花驕」、「石二鍋」、「品田牧場」、「陶板屋」及「夏慕尼」等七品牌同步推出優惠搶客，其中青花驕光復南店10月17日晚間訂位已幾近全滿。

王品表示，味全龍此次共有五場主場賽事安排在台北大巨蛋，若最終由中信兄弟晉級，將首度出現台灣大賽「全巨蛋」對決。以大巨蛋滿場約4萬人估算，七戰四勝制的台灣大賽最多進行七場，最多可望帶進28萬人次觀賽人潮，龐大人流也讓大巨蛋周邊餐飲商機升溫。

王品近年積極布局大巨蛋商圈，旗下多品牌已在周邊插旗。其中，莆田在遠東Garden City開出全台最大旗艦店，即日起至11月30日，全台門市內用滿1,200元並出示指定社群活動畫面，贈「貴妃花雕蝦」一份；夏慕尼11月底前平日消費兩客套餐，身分證字號符合「HONEY520」任兩碼，可獲波士頓龍蝦一隻。

鎖定看球前後聚餐需求，青花驕即日起至11月30日，內用滿1,600元並出示活動畫面，贈牡丹松阪豬一份；滿2,000元則招待海鮮三寶。王品表示，10月17日台灣大賽開打當晚，鄰近球場的青花驕光復南店訂位目前已幾近全滿，賽事對周邊餐飲的帶動效應提前浮現。

西堤則搭上「玩具總動員」話題，10月31日前至全台門市消費兩客經典套餐，並說出最喜愛的電影角色，可獲「玩味星球堡」一份；石二鍋推出套餐加價59元起，即可加購花枝蝦漿滑、鮮嫩魚片、白蝦及小干貝等品項。

距離大巨蛋步行約六分鐘的品田牧場及陶板屋也加入搶客。品田牧場10月31日前憑指定社群畫面消費任一套餐，甜點可免費升級季節限定聖代；陶板屋11月30日前消費兩客套餐並出示活動圖片，贈送由黃金海老、酥炸魚塊及焗烤扇貝組成的「酥炸海鮮天婦羅」。

王品此次一次集結七品牌迎戰台灣大賽商機，從火鍋、中餐到鐵板燒、套餐餐廳全面搶攻球迷聚餐需求。隨台灣大賽10月17日開打，大巨蛋周邊餐飲業也可望迎來新一波賽事人潮。

大巨蛋 王品 餐廳

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