快訊

創新低！116申請入學僅23校系參採英聽 英文組、外文系也跳車

聽新聞
0:00 / 0:00

亞馬遜、Google 豪擲1,300億元搶電力 東元、大同笑開懷

經濟日報／ 編譯葉亭均、記者籃珮禎 / 即時報導

AI用電驚人，亞馬遜Google等雲端巨頭掀起新一波搶電潮，都找美國最大核電營運商Constellation Energy尋求長期供電，合計採購金額突破40億美元（約新台幣1,300億元）。

AI運算耗電量爆發，具備全天候、穩定且零碳排特性的核電成為兵家必爭之地，同步引爆北美電網基建升級商機，東元（1504）、大同（2371）等台廠全力搶食相關發電設施建置紅利。

外電報導，亞馬遜日前與Constellation簽署長達20年的核電供應協議，由馬里蘭州Calvert Cliffs核電站供應690MW（百萬瓦）電力，包含2030至2032年上線的190MW新增擴充容量，合約總金額達30億美元。雙方並簽署零售供電合約，支援亞馬遜在全美涵蓋13個州的PJM電力市場營運。

另外，Google母公司Alphabet也將敲定多年期核電採購協議，交易規模預計逾10億美元，最快本周公布。Google先前攜手NextEra Energy重啟愛荷華州Duane Arnold核反應爐，資助南方電力公司旗下核電廠升級，如今再度砸重金鎖定供電，凸顯雲端大廠對綠色算力的急迫需求。

業界指出，科技大廠自建或直購電力趨勢確立，電網能力是供電瓶頸，帶動資料中心高壓變壓器、配電設備與模組化（MDC）需求暴增。

法人分析，AI單櫃功率密度飆升使資料中心建置期拉長，工廠預製MDC架構可將工期縮短至8到12個月，降低15%至20%建置成本，但北美變壓器交期拉長，台廠正迅速卡位北美電力生態圈。

東元去年中與鴻海（2317）換股結盟，全力搶攻MDC商機。法人指出，雙方高度整合電源模組與冷卻系統，首波試產推進台灣與美國俄亥俄州，東元承做範圍涵蓋資料中心建置成本三成以上，目前接觸單案規模達300MW以上；東元結盟北美西屋馬達網絡，美國大馬達訂單年增近三成，也擴張電力設備滲透率。

大同重電事業群變壓器取得北美UL認證後，今年結盟美商GIS（Grid Infrastructure Solutions）。大同日前指出，拿到美國德州及加州345kV等級大型電力變壓器訂單，交期縮短至最短九個月，並連續拿下光儲案場配電變壓器訂單，法人看好重電在手訂單維持逾200億元高檔，能見度延伸至2027年，成北美電網供應鏈要角。

Google 東元 亞馬遜

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

Google傳砸10億美元買核電 攜手Constellation為AI資料中心鎖定供電

009831不配息、發行價10元！馮志源：電力＋算力雙核心…瞄準AI下半場

亞馬遜砸2,500億元大買AI備援發電機 帶旺所羅門

美光喊記憶體缺到2028年！AI行情還能旺多久？009831從電力一路布局到應用

相關新聞

乖乖罷工落幕！勞工抗爭逾100小時 遷廠離職最高多補償8個月全薪

乖乖企業工會自10月2日起發動罷工，歷經5天、超過100小時抗爭，今天下午與三地集團達成調解，在桃園市政府及桃園市產業總工會見證下簽訂協議。桃園市產業總工會表示，工會爭取到因職務調動或遷廠離職的會員，依不同情況可獲法定資遣費及4至8個月全薪補償，部分年資較長勞工另加發10萬元...

寄居蟹案轉銜倒數！ 剩下299案錯過10月底前登記恐失優惠

兆基屋管風波延燒後，寄居蟹租屋公司8月表達無法繼續提供社會住宅包租代管服務，國家住都中心隨即啟動案件轉銜。住都中心6日表示，目前列管6,688件案件中，已有逾95%完成轉銜或正在處理中；尚未登記的房東、房客則要注意，最晚須在10月31日前登記轉銜意願，已完成登記的案件，房東也須在11月16日前確認承接業者。

預售屋交屋延宕 今年第2季未設戶籍住宅年增逾14萬宅

台灣房屋根據內政部不動產資訊平台資料，總計今年第2季全國房屋稅籍共有955萬宅資料，較去年同期增加14.9萬宅，其中802.5萬宅已設有戶籍，152.5萬宅未設戶籍，未設籍住宅與2025年同期的138.1萬宅相比，年增14.5萬宅。

亞馬遜、Google 豪擲1,300億元搶電力 東元、大同笑開懷

AI用電驚人，亞馬遜與Google等雲端巨頭掀起新一波搶電潮，都找美國最大核電營運商Constellation Energy尋求長期供電，合計採購金額突破40億美元（約新台幣1,300億元）。

逾100小時抗爭…乖乖罷工落幕 三地集團：老廠轉型勢在必行「全力留人」

乖乖企業工會自10月2日起發動罷工，歷經5天、超過100小時抗爭，今天下午與三地集團達成調解，在桃園市政府及桃園市產業總工會見證下簽訂協議。三地集團表示，本次調解除白紙黑字確立多項優於法規的資遣與離職補償方案外，為展現對工會組織的尊重與最大誠意，亦保障既有工會會員享有專屬優渥條件。

從泰國走向全球！ 南僑未來再砸30億擴大東南亞布局

南僑（1702）擴大泰國布局，打造東南亞供應鏈。隨著泰國廠二期產能逐步滿載，南僑董事長陳正文6日表示，在2019年提出「五年50億」投資計畫後，南僑將持續加碼泰國，喊出「未來三年再投入約30億元」，擴充新產線、自動化倉儲及製造設備，持續提升產能，並以泰國為製造與出口基地，將產品推向全球市場。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。