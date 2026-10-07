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老牌電機大廠 力拚轉型
老牌電機大廠東元（1504）、大同近年全面「老店新開」力推轉型，本業升級跟進全球能源轉型與強韌電網浪潮，在海內外電力工程與新能源版圖有顯著斬獲。
東元聚焦電氣化、智能化與綠色能源三大轉型支柱。
在設備製造端，因應全球變壓器供不應求，規劃印尼建廠，擴建變壓器新產線爭取美國訂單；北美市場憑藉西屋馬達在油氣與資料中心深耕優勢，今年以來大馬達接單年增近三成。海外新能源方面，澳洲子公司聯手夥伴啟動維多利亞州光儲案，本季可望完成安裝測試、貢獻營收。
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