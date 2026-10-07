聽新聞
0:00 / 0:00
米製品專家 南僑行銷逾80國
南僑（1702）在泰國深耕超過30年，從1991年投產至今，已將泰國打造為集團重要的海外生產基地，更進一步鎖定「米」製品市場，定位為「世界級米製品專家」。隨著全球食品市場對米製品需求增加，米製品成為推升南僑營收成長的重要引擎。
南僑表示，泰國具備豐富稻米資源及東協市場區位優勢，加上當地生產成本及關稅條件，有利於產品出口。以泰國為基地，南僑的米果產品已行銷全球超過80個國家，涵蓋亞洲、歐美及大洋洲市場；其中，公司更指出，泰國出口至歐美市場的米製品中，南僑約占八成，顯示其在全球米製品供應鏈的關鍵地位。
目前以原料來區分，米相關產品約占泰南僑整體營收的八成；另外約18%則是以麵粉為主要原料的產品。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。