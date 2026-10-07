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米製品專家 南僑行銷逾80國

經濟日報／ 特派記者侯思蘋／曼谷6日電

南僑（1702）在泰國深耕超過30年，從1991年投產至今，已將泰國打造為集團重要的海外生產基地，更進一步鎖定「米」製品市場，定位為「世界級米製品專家」。隨著全球食品市場對米製品需求增加，米製品成為推升南僑營收成長的重要引擎。

南僑表示，泰國具備豐富稻米資源及東協市場區位優勢，加上當地生產成本及關稅條件，有利於產品出口。以泰國為基地，南僑的米果產品已行銷全球超過80個國家，涵蓋亞洲、歐美及大洋洲市場；其中，公司更指出，泰國出口至歐美市場的米製品中，南僑約占八成，顯示其在全球米製品供應鏈的關鍵地位。

目前以原料來區分，米相關產品約占泰南僑整體營收的八成；另外約18%則是以麵粉為主要原料的產品。

南僑 泰國 稻米

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