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仲量聯行預估 北市商辦Q4將價量齊揚

經濟日報／ 記者陳美玲／台北報導

仲量聯行昨（6）日公布最新第3季商用不動產市場季報指出，受惠企業辦公室升級需求發酵，逾七成企業搶進新商辦，推升第3季台北市A級辦公市場交易量達1.22萬坪、年增8%；第4季在商辦升級需求帶動下，加上新增供給有限，台北市A辦市場有望呈現「價量齊揚」格局

第3季台北市A級辦公市場交易量達1.22萬坪、年增8%；其中來自核心商業區交易量達6,689坪、占整體市場比重達54%。惟信義次級市場表現最亮眼，交易量占核心商業區總量達55%，主要受惠「巨蛋國際中心」去化帶動。其他次級市場如西區、松江南京商圈則以35%交易比重居次，主要去化來自「新光華山金融中心」、「皇翔台北廣場」等新供給陸續去化。

值得注意的是，第3季南港商業區成交量達5,590坪、創近七季新高，占整體A級辦公市場交易量約46%，主要受惠「台壽C3」、「中華電信南港大樓」出現三筆千坪以上租賃交易帶動。

仲量聯行商業不動產部資深副總經理游淑芬觀察，第3季商辦租戶中，財務金融保險業需求成長最明顯，交易比重從上季6%大幅提升至第3季26%，其次惟科技業的22%，反映金融業、科技業對核心地段及高品質辦公空間需求穩健。

商辦 北市 格局

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