南僑加碼泰國 串聯東南亞！董事長陳正文：未來三年再投入28億元

南僑（1702）擴大泰國布局，打造東南亞供應鏈。南僑董事長陳正文6日表示，2019年啟動對泰國「五年50億泰銖」投資計畫後，如今泰國廠二期產能逐步滿載，南僑再提出「未來三年再投入約30億泰銖（約新台幣28.5億元）」，加碼擴充新產線、自動化倉儲及製造設備，持續提升產能，並以泰國為製造與出口基地，將產品推向全球市場。

距離南僑前會長陳飛龍2019年提出「五年50億泰銖」投資計畫，南僑目前已投入約27億至30億泰銖，陸續完成廠房、產線及相關基礎建設。陳正文表示，雖然疫情一度影響部分建廠進度，但隨著市場需求回溫、訂單持續增加，公司仍將依市場需求擴充泰國廠產能。下一階段投資將聚焦產線、自動化設備及倉儲等製造升級，進一步提升生產效率與供應能力。

從營收表現來看，泰國南僑近年維持穩健成長動能。2019年營收約27億泰銖，至去年已達42.5億泰銖，年均複合成長率維持在6%以上，今年目標上看45億泰銖（約新台幣42.75億元），泰國廠已逐步成為南僑集團重要的海外成長引擎。

陳正文指出，南僑深耕泰國逾30年，泰國廠已逐步從單一生產基地，轉型為串聯中國、東南亞及歐美市場的重要供應鏈節點。目前集團在中國大陸、馬來西亞、新加坡等地，均已布局不同食品業務。例如，中國大陸的食品產品已開始銷往泰國；馬來西亞、新加坡則有相關烘焙及食品原料業務，未來都可進一步透過區域供應鏈進行整合。

目前泰國廠仍以外銷為主，外銷比重超過九成，產品主要銷往澳洲、歐洲、東南亞及美洲市場。陳正文表示，未來若能以泰國為平台，進一步串接不同市場的產品、原料與製造能力，不僅能提高產能配置效率，也能讓整體東南亞供應鏈更具彈性。

泰國南僑目前也逐步承擔起集團在當地的製造與出口角色。除了既有的米果及米製品之外，未來也將視市場需求，導入更多集團在其他市場已具備技術與產品優勢的品項，擴大泰國廠的產品布局。